黃國昌指AIT與華府態度有落差　國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

記者杜冠霖／台北報導

在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，民眾黨主席黃國昌更批評，AIT「與華府立場落差大」。美國國務院則回應，已向台灣方面清楚表達，美方歡迎台灣提出的400億美元（約新台幣1.25兆元）預算。明確反駁在野黨說法。對此，民進黨今（6日）表示，在野陣營應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論。

針對國防預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評 AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」，前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」。而美國國務院則公開支持該項1.25兆元的軍購預算，美方多位參、眾議員亦不分黨派指出，台灣在野黨的封殺舉動將削弱國防實力，並釋放台灣無自我防衛決心的錯誤訊息。

民進黨發言人李坤城指出，黃國昌、柯文哲說法，試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽。然而，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應：「一如國務院與 AIT 多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防採購預算」。

李坤城表示，當黃國昌大力抨擊AIT的同時，其立院戰友國民黨立委江啟臣卻正熱情邀請AIT處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助。希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。