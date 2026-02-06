軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

▲國軍高雄總醫院 。（圖／翻攝自Google Maps）



記者杜冠霖／台北報導

杜政璋擔任高雄國軍總醫院岡山分院中校臨床藥事科主任期間，利用職務之便在藥事審議時放水，或開立特定藥品藉此收受藥商近百萬賄款。監察院今（6日）發布新聞稿表示，杜政璋利用公務上之權勢及機會，收受藥商賄賂，嚴重敗壞官箴，監察院通過浦忠成、陳景峻、林郁容委員所提彈劾案，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

杜政璋擔任國軍高雄總醫院原岡山分院臨床藥事科藥局主任期間，而為該分院藥審會委員兼任執行秘書，利用公務上之權勢及機會，允諾多名藥商就渠等所經銷藥品列為原岡山分院之常備品項，並協助某幾項藥品持續留用，另提供該院醫師用藥明細給多家藥商，因而分別收受該等藥商不正款項，總計新臺幣99萬8,900元。

監察院指出，核其所為，違法失職事證明確，損害政府信譽及國軍廉潔形象，核有重大違失。監察院於115年2月3日審查通過監察委員浦忠成、陳景峻、林郁容提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，杜政璋以其藥審會委員兼任執行秘書之身分及職務，與多名藥商謀議，順利將藥商所經銷藥品提報為原岡山分院需用藥品品項，該藥商就每1項藥品給付被彈劾人1萬元至3萬元不等之金額。原岡山分院於105年3月22日召開之105年第1次藥審會中，杜政璋主張將17項藥品列入原岡山分院就國軍年度藥品衛材聯合招標共同供應契約（下稱軍聯標案）提報之需用品項，並經原岡山分院藥審會審議通過後，於同年月30日呈報國軍高雄總醫院，再經該院上報主辦之國軍桃園總醫院。

前揭藥品之藥商藉由國軍桃園總醫院於105年6月24日之公開徵求公告，確認其等委請杜政璋提報之品項均有列入軍聯標案審議品項後，楊姓等多名藥商分別依約定將相關款項交付杜政璋。

杜政璋以其藥審會委員兼任執行秘書之身分及職務，協助王姓藥商所經銷藥品繼續在原岡山分院留用，經該分院106年第1次藥審會審議通過留用後，杜政璋因而收受該藥商所交付5,000元之款項做為上開留用藥品之報酬。

杜政璋於103年11月起至106年5月間，以其依職務有權使用原岡山分院醫療資訊系統，查得該分院全院醫師每月用藥明細後，按月將該等用藥明細列印為紙本交付、以電子郵件傳送、當面告知、供藥商當場檢視或以隨身碟存取等方式提供給各該藥商，並分別於前揭期間內，收受上述藥商所交付之款項。

杜政璋利用公務上之權勢及機會，允諾多名藥商就渠等所經銷藥品列為原岡山分院之常備品項，並協助某幾項藥品持續留用，另提供該院醫師用藥明細給多名藥商，因而分別收受該等藥商不正款項，總計99萬8,900元，玷辱國軍廉潔軍風。監察院指出，核其所為除涉犯貪污刑章外，並違反誠信清廉之旨與嚴重破壞藥品市場公平性，事證明確且情節重大，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。