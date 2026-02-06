好糗！宜蘭13年資深消防車突自燃狂冒黑煙　剛救完火就火燒車

▼救火變被救，老舊消防水箱車頭自燃冒沖天濃煙。（圖／翻攝自《宜蘭知識＋》）



記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉今（6）日上午發生一起驚險的消防車自燃事故，一輛隸屬於三星消防分隊的消防水箱車，結束雜草火警任務返隊途中，車頭突然竄出猛烈火舌與濃煙，所幸後方同行的同僚及時救援，未造成人員傷亡，但也引發外界對消防車輛老舊與保養狀況的關注。

今日上午10時許，三星消防分隊「三星12」水箱消防車在處理完一場雜草火警後，行經三星鄉上將路一段與日興二路口。不料車頭處突然冒出大量黑煙，隨即起火燃燒，火勢一度相當兇猛。

最為驚險的是，當時緊隨其後的「三星11」消防車目睹全程，隊員見狀反應迅速，第一時間停車並拉起水線進行灌救與降溫。在同僚的即時應變下，火勢迅速獲得控制，並未波及周邊民宅或造成救災人員受傷。

三星消防分隊表示，起火的「三星12」水箱車車齡約13年。依照現行規定，消防車於正常使用狀況下，服役年限約為15年，因此仍處於法定服役期內。消防單位初步判斷起火原因為「車頭機件異常」，但確切的機械故障細節，仍需由專業鑑識人員與原廠技師進一步釐清。

針對此起意外，宜蘭縣政府高度重視。由於目前縣內尚有另一輛同型號的水箱消防車配置於壯圍分隊，為確保第一線消防隊員的出勤安全，縣府已下令這輛同款車輛即刻「暫停使用」。