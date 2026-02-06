　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好糗！宜蘭13年資深消防車突自燃狂冒黑煙　剛救完火就火燒車

▼救火變被救，老舊消防水箱車頭自燃冒沖天濃煙。（圖／翻攝自《宜蘭知識＋》）

▼救火變被救，老舊消防水箱車頭自燃冒沖天濃煙。（圖／翻攝自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉今（6）日上午發生一起驚險的消防車自燃事故，一輛隸屬於三星消防分隊的消防水箱車，結束雜草火警任務返隊途中，車頭突然竄出猛烈火舌與濃煙，所幸後方同行的同僚及時救援，未造成人員傷亡，但也引發外界對消防車輛老舊與保養狀況的關注。

今日上午10時許，三星消防分隊「三星12」水箱消防車在處理完一場雜草火警後，行經三星鄉上將路一段與日興二路口。不料車頭處突然冒出大量黑煙，隨即起火燃燒，火勢一度相當兇猛。

最為驚險的是，當時緊隨其後的「三星11」消防車目睹全程，隊員見狀反應迅速，第一時間停車並拉起水線進行灌救與降溫。在同僚的即時應變下，火勢迅速獲得控制，並未波及周邊民宅或造成救災人員受傷。

三星消防分隊表示，起火的「三星12」水箱車車齡約13年。依照現行規定，消防車於正常使用狀況下，服役年限約為15年，因此仍處於法定服役期內。消防單位初步判斷起火原因為「車頭機件異常」，但確切的機械故障細節，仍需由專業鑑識人員與原廠技師進一步釐清。

針對此起意外，宜蘭縣政府高度重視。由於目前縣內尚有另一輛同型號的水箱消防車配置於壯圍分隊，為確保第一線消防隊員的出勤安全，縣府已下令這輛同款車輛即刻「暫停使用」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！劇組未落實防護　勞檢處最高罰30萬

新店男穿越馬路…復康巴士綠燈起步輾過他！重傷送醫搶救不治

好糗！宜蘭13年資深消防車突自燃狂冒黑煙　剛救完火就火燒車

全國24組搜救犬拚功力！台中消防奪「2高1中」...目標世界盃

23歲男掛車牌上路！AI巡防辨識系統即時攔查　這下慘了

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警6路大搜索　清運公司4人遭拘提

護航業者虛報人頭詐公款！國軍桃園醫院2士官收賄124萬　下場曝光

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車「騎上分隔島」衝對向　撞休旅車釀4傷

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！劇組未落實防護　勞檢處最高罰30萬

新店男穿越馬路…復康巴士綠燈起步輾過他！重傷送醫搶救不治

好糗！宜蘭13年資深消防車突自燃狂冒黑煙　剛救完火就火燒車

全國24組搜救犬拚功力！台中消防奪「2高1中」...目標世界盃

23歲男掛車牌上路！AI巡防辨識系統即時攔查　這下慘了

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警6路大搜索　清運公司4人遭拘提

護航業者虛報人頭詐公款！國軍桃園醫院2士官收賄124萬　下場曝光

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車「騎上分隔島」衝對向　撞休旅車釀4傷

購屋別只看坪數！研究曝「小房子更快樂」　專家曝挑房3要素

健保「補充保費沒繳罰3倍」遭判部分違憲　衛福部2年內修法

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

更多熱門

相關新聞

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車衝對向撞休旅車　釀一家四口傷

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車衝對向撞休旅車　釀一家四口傷

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段6日上午10時41分許，發生一起嚴重車禍！一輛聯結車行經該路段時，因不明原因突然失控，衝撞對向車道，迎面撞上一輛休旅車，導致休旅車內一家四口受傷。稍早撞擊瞬間曝光，只見聯結車先衝撞上中央分隔島後直衝對向，隨後撞上休旅車，畫面相當驚悚。

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

關鍵字：

宜蘭消防車水箱車車頭竄火舌

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面