全國24組搜救犬拚功力！台中消防奪「2高1中」...目標世界盃

▲▼全國有24組搜救犬投入比賽，台中消防局奪得2高1中佳績。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

內政部消防署主辦的「115年度全國災害搜救犬IRO國際評量暨全國排名賽」昨（5）日圓滿落幕，全國有24組隊伍參賽，台中市搜救犬隊榮獲「2隻高級（B級）通過、1隻中級（A級）通過」的優異成績，不但展現台中隊伍在災難搜救的強大實力，更考驗搜救犬與領犬員無可挑剔的默契，消防局自信表示，下次目標就是世界盃。

此次評量考核由國際搜救犬組織（IRO）指派的日籍裁判大島薰與澤田和裕擔任，考核標準極為嚴苛，在模擬震災場景中的瓦礫堆搜尋與服從測試中，搜救犬Queen（領犬員：陳伊媛）奪得高級（B級）第五名，搜救犬Ring（領犬員：張憲騰）高級（B級）第六名，以及搜救犬鵬福（領犬員：李偉碩）中級（A級）第四名鵬福。

▲搜救犬QUEEN和領犬員陳伊媛與裁判官合影。

消防局提到，每隻成功通過認證的搜救犬背後，都積累數千小時的專業訓練。無論在酷熱、寒冷或是嘈雜的環境中，搜救犬都能在最短時間內精準完成各項任務，並為災難中的生命提供及時的救援。

消防局長孫福佑表示，台中市特種搜救隊為重型救援隊伍，搜救犬能力的提升對於整體救援能力至關重要。未來，台中搜救犬隊將持續精進訓練，隨時準備應對國內外各類災害，隊伍的最終目標是朝向世界盃的舞台邁進，讓這支具備國際水準的搜救犬隊，能夠在全球災難發生時，第一時間出動，跨越國界，守護每條寶貴的生命。

▲搜救犬RING和領犬員張憲騰與裁判官合影。