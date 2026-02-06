慘輸達美樂！必勝客要關「250家美國門市」　母公司評估出售

▲ 必勝客上半年將關閉250家美國門市。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國披薩連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）面臨危機，母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands）宣布，將在今年6月前關閉約250家表現不佳的美國門市，並同步啟動品牌策略全面檢討，不排除出售必勝客的可能性。

250家門市將關閉 啟動轉型計畫

綜合《福斯財經網》等美媒，百勝餐飲財務長羅伊（Ranjith Roy）在財報會議中透露，關閉門市是「Hut Forward」轉型計畫的一環，目標是淘汰營運體質較弱的據點，並全面翻新品牌行銷策略、門市模式及加盟合作架構，強調「這250家門市僅占必勝客全球近2萬家門市的極小比例，對品牌長期發展而言是正確決策。」

美國本土業績慘跌 遠輸競爭對手

必勝客在美國市場表現持續低迷，去年第4季門市銷售額下滑3%，全年更衰退7%，與同集團旗下塔可鐘（Taco Bell）成長7%、肯德基（KFC）穩健擴張形成強烈對比。相較之下，競爭對手達美樂（Domino's）去年前9個月美國同店銷售成長2.7%。

海外市場成長強勁 中國貢獻近2成營收

儘管美國本土陷入困境，必勝客海外市場仍維持成長動能。百勝餐飲指出，去年必勝客在全球65國新開近1200家門市，第4季單季就增加超過440家，國際市場同店銷售成長1%，其中中國市場貢獻約19%營收。

執行長坦言需更積極作為 不排除出售

百勝餐飲執行長特納（Chris Turner）坦言，必勝客團隊雖致力改善營運，但目前表現顯示必須採取更積極作為，「品牌或許在百勝體系外能發揮更大價值。」公司預計今年內完成策略評估，但未透露具體時程或出售細節。