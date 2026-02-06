寒假防火教育從小扎根　南消六大和緯分隊帶幼童化身小小消防員

▲南消六大隊和緯分隊前往天資幼兒園進行消防宣導，讓幼童化身「小小消防員」體驗滅火任務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓防火觀念從小扎根，台南市消防局第六大隊和緯分隊，前往轄內天資幼兒園，辦理消防安全宣導活動，透過實際射水體驗、認識消防車與互動教學，讓幼童化身「小小消防員」，在歡樂氣氛中學習正確的防火與避難觀念。

活動中，消防人員向幼童介紹消防車上的各式裝備與功能，並安排實際射水體驗，讓小朋友親自操作水線，感受消防員執行滅火任務的工作情形，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

消防人員也透過生動解說與互動問答方式，教導幼童火災發生時應保持冷靜、採低姿勢避難、不搭乘電梯等重要原則，並學習正確撥打119報案方式，建立基本防災概念。

此外，消防人員同步向園方及教職員宣導住宅用火災警報器的重要性，提醒應定期檢查設備功能，確保在火災初期即能發出警報，爭取寶貴逃生時間，提升校園與居家安全。

第六大隊大隊長邱淵明表示，透過校園宣導結合實際體驗活動，不僅能讓幼童留下深刻印象，也能將正確的防火觀念帶回家庭，發揮教育向下扎根與向外擴散的效果。

消防局局長楊宗林指出，防火教育應從小做起，透過寓教於樂的方式，讓孩子在體驗中學習安全知識，培養正確觀念，進一步提升整體社會的防火意識。



市長黃偉哲也提醒，居家火災多與用電不當或雜物堆積有關，呼籲市民朋友應於家中安裝住宅用火災警報器，並保持逃生動線暢通，共同打造更安全的生活環境。