基隆加強公有地環境稽查　髒亂空地開罰4800元起

▲公有地髒亂也要罰！基隆強化稽查比照亂丟垃圾開罰4,800元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為維護市民生活環境品質，自2026年1月1日起將亂丟垃圾罰鍰調升至新台幣4,800元起。然而，區里之間仍存在部分公有地管理不善問題，多年來造成市容髒亂與公共衛生隱憂。為進一步落實「乾淨家園」政策，展現市府提升環境市容的決心，環保局將比照亂丟垃圾案件裁處金額，加強稽查各公有土地管理單位，督促其落實清潔維護責任。

環保局長馬仲豪表示，近期在各行政區公民座談會中，多位里長與民眾反映，轄內部分公有土地長期管理不當，雜草叢生，甚至衍生蚊蟲、蛇類出沒等問題，嚴重影響周邊住戶生活品質，盼市府督促管理單位儘速改善。市長謝國樑高度重視此議題，已責成環保局增加稽查頻率與執法力度；目前環保局已依各里長提報之里內髒亂公有地展開盤查，並依《廢棄物清理法》規定，對土地管理者裁處並要求限期改善。

環保局廢管科科長張志遠指出，目前經里長通報之髒亂點計有173處空地及空屋未妥善維護管理。環保局自2026年1月起全面加強稽查作業，迄今已開單超過20處，均比照亂丟垃圾案件裁處4,800元罰鍰，並呼籲各土地管理者善盡維護責任，共同維護市容整潔。

本次盤查涉及國有財產署及其他公有土地管理單位。環保局表示，除持續強化稽查外，也期盼各管理機關實質提升管理量能，透過定期清潔維護及土地活化再利用等方式，攜手落實基隆「乾淨家園」政策，打造整潔宜居的城市環境。