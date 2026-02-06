希望立陶宛盡早糾正涉台錯誤　陸外交部：中方溝通大門始終敞開

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對立陶宛新任總理魯吉尼埃內表示，當年允許台灣當局設立所謂「台灣代表處」是一個戰略錯誤，大陸外交部發言人林劍今日（6日）主持例行記者會也回應指出，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為中立關係的正常化積累條件。中方同立方溝通的大門始終敞開。

大陸外交部發言人林劍今天主持6日例行記者會。會上路透社記者提問，「立陶宛新任總理魯吉尼埃內3日表示，當年立陶宛允許台灣當局在其首都維爾紐斯設立『台灣代表處』是一個戰略錯誤。中國是否會考慮全面恢復與立陶宛的外交關係？需要滿足哪些條件才能恢復關係？」

林劍對此表示，中方已經多次就中立關係表明立場。中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。

根據波羅的海地區最大英文媒體《波海時報》報導，立陶宛新總理魯吉涅內公開承認，當年允許台灣方面在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，是「跳到火車前面，結果吃了虧」。

魯吉涅內說，台當局在其他歐洲國家也開設了代表處，但這些代表處都是經過正常協調並選擇「台北代表處」這個名稱後才「開門營業」的，而且這些國家都與中國保持了經濟合作關係。但立陶宛犯了一個巨大的錯誤，自以為搶跑、當先鋒，世界就會感激它。

魯吉涅內承，「好吧，我們嘗試過，我們設立了『台灣代表處』，但世界並沒有感激我們。」與中國關係搞砸，是一項重大戰略失誤。

對此，我外交部重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是「雙方共識」，將持續與立國保持密切協調與溝通，深化兩國關係。