寒冬送暖迎新春　南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

▲南消白河分隊走入白河福安宮，結合新春揮毫活動向民眾宣導消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾防火防災意識、降低災害發生風險，台南市消防局第1大隊白河分隊，5日上午前往白河區福安宮辦理消防安全宣導活動，結合白河區公所邀請書法名家揮毫送春聯，藉由在地信仰中心聚集人潮的時機，向民眾廣泛宣導公共安全觀念，獲得熱烈回響。

活動現場，消防人員特別請書法名家揮毫寫下「白馬賜福危險消、河流不息續災防、消火救助重預防」藏頭、尾「白河消防」春聯，將消防安全理念巧妙融入年節祝福，讓民眾在感受年味與信仰氛圍的同時，也能將防災觀念帶回家中。

本次宣導內容涵蓋公共安全、天燈施放安全、防範電器火災，以及住宅用火災警報器（住警器）等重點。消防人員透過實例說明與口頭解說，提醒民眾留意日常生活中潛藏的火災風險，建立正確的用火、用電觀念。

白河分隊也特別針對民眾常見的用電習慣進行說明，提醒延長線勿過度負載，外出或就寢前務必關閉不必要電源，並定期檢查老舊電線，避免因電器因素引發火災事故。

此外，考量節慶期間部分民眾有施放天燈祈福的情形，消防人員亦加強宣導天燈施放安全，提醒應遵守相關規定，避免於乾燥或強風時施放，以降低火災及環境危害風險，確保公共安全。

在住宅防火方面，白河分隊向民眾說明安裝住宅用火災警報器的重要性，並以今年1月份轄內一件住警器成功示警、協助民眾即時逃生的案例為例，強調住警器能在火災初期即發出警報聲，爭取寶貴逃生時間，有效降低傷亡風險，呼籲尚未裝設的家庭儘速完成安裝。

第1大隊大隊長邱國禎表示，消防單位結合年節文化活動辦理防災宣導，讓民眾在參與傳統活動的同時，也能接收重要的防災新知，期盼大家都能平安過好年。



消防局長楊宗林也指出，消防安全需要全民共同努力，透過深入社區與宮廟的宣導方式，能有效提升民眾防災意識，未來將持續結合地方活動推動消防安全宣導工作，共同打造安全、安心的生活環境。