　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／監委濫用公務車完整調查報告曝　3人處分出爐

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含監委順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐。對監委林郁容為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分；對監委王榮璋為「促其注意」之處分；至於監委蘇麗瓊因牙痛就診後即返回本院辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。監院表示，也促請本院秘書處從法規面與制度面檢討改進。

監察院指出，有關本院監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，完成調查報告初稿，於114年12月9日報請院會討論，復依據討論內容修正調查報告後，日前將該調查報告報請本院115年1月13日院會審議酌修文字後通過。

依通過之調查報告對林郁容委員為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分；對王榮璋委員為「促其注意」之處分；至於蘇麗瓊委員因牙痛就診後即返回本院辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。此外，院會也促請本院秘書處從法規面與制度面檢討改進。

監察院指出，對於公務車管理，因考量監委為特任職政務人員及行使監察職權所需，於「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛之用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。

監察院表示，監察委員屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件之諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告……等，其差勤管理與機關正副首長並無二致，合先敘明。

監院指出，林郁容委員於114年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回臺北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

王榮璋委員於114年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，囿於清議，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，為「促其注意」處分。

蘇麗瓊委員因牙痛需治療，於114年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，核其使用車輛之緣由，係因本院醫務室暫停服務之替代措施，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

監察院指出，本案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，又對於行政院「車輛管理手冊｣適用範圍、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」之沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監察委員公器私用，正人不能正己之質疑，傷害本院形象。

監察院強調，相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會也決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

雙北母雞氣勢？　蘇巧慧跨足台北市幫林亮君站台

卓榮泰不副署眷改條例修法　陳清龍批：毀憲獨裁者終遭唾棄

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

陸海警船侵擾管碧玲問怎面對　李貞秀反問：政府如何保障中華民國？

黃國昌指AIT與華府態度有落差　國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

快訊／監委濫用公務車完整調查報告曝　3人處分出爐

離譜！謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

雙北母雞氣勢？　蘇巧慧跨足台北市幫林亮君站台

卓榮泰不副署眷改條例修法　陳清龍批：毀憲獨裁者終遭唾棄

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

陸海警船侵擾管碧玲問怎面對　李貞秀反問：政府如何保障中華民國？

黃國昌指AIT與華府態度有落差　國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

快訊／監委濫用公務車完整調查報告曝　3人處分出爐

離譜！謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

《豆腐媽媽》拍戲替身重傷　李志希「肋骨斷三根手指回不來」

親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

政治熱門新聞

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

快訊／監委濫用公務車完整調查報告曝　3人處分出爐

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

更多熱門

相關新聞

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

杜政璋擔任高雄國軍總醫院岡山分院中校臨床藥事科主任期間，利用職務之便在藥事審議時放水，或開立特定藥品藉此收受藥商近百萬賄款。監察院今（6日）發布新聞稿表示，杜政璋利用公務上之權勢及機會，收受藥商賄賂，嚴重敗壞官箴，監察院通過浦忠成、陳景峻、林郁容委員所提彈劾案，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

台大醫師性侵病患、主任性騷住院醫師　監院糾正3機關涉諸多違失

台大醫師性侵病患、主任性騷住院醫師　監院糾正3機關涉諸多違失

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

關鍵字：

監察院公務車監委處分制度改革私用

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面