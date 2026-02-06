　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客怨排骨便當145元太貴！老闆抓包「暗槓兩條魚」狠打臉　萬人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲客怨價格太貴。（圖／翻攝自爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

有網友抱怨，在台中某間自助餐買了5個排骨便當，共有4樣配菜、一份排骨，以及一顆荷包蛋，結帳金額為725元，等於一個便當145元，質疑店家定價過高「這合理嗎？」對此，便當店老闆出面解釋，原PO另有單點2條「肉魚」卻未在文中提及，並貼出店內價目表，解釋便當145元的真相，澄清文吸引1.4萬人朝聖。

老闆澄清　客人多點兩條「肉魚」沒說

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書爆料公社發文，一次買5個便當，總價725元，換算下來，一個便當145元，質疑價格太貴，「X邀！這樣合理嗎？白眼翻到外太空去。」

店家隨即發文解釋，「那個先生，我記得你還多單點兩條肉魚，下次麻煩一次拍照出來 這樣會讓人誤會」。接著，店家解釋便當145元的原因，排骨便當售價110元，加一顆蛋是15元，5份為625元；另外單點肉魚每條50元、共2條是100元，相加就是725元。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲老闆解釋。（圖／翻攝自爆料公社）

老闆解釋價格狠打臉

店家表示，「金額是這樣來的，牆面也有大概的價目表」，加蛋原本是10元，但最近廠商一直漲價，不得以只好調整為15元，之後降價會再調整回10元。老闆也表示，若覺得金額有疑問，可當下直接反映，店家會解釋明細，並為對方「不好的購買體驗」致歉，「最近物價漲到，我也想在外太空翻白眼。」

貼文吸引超過1.4萬名網友按讚，「四樣菜一個排骨外面排骨便當最少90塊，加上一個荷包蛋15塊這個價錢差不多」、「說不定抱怨的是拿錢出來買，跑腿的多拿兩條魚，回去沒說，直接說725元」、「推店家，原來還有多兩條肉魚，但即使沒有我也不覺得貴」、「店家很實在，給讚」、「不錯喔，店家反應很快」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

快訊／神經外科2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

李雅英「捐錢卻被出征」　她嘆太倒楣了：滿口仁義道德

創作不完美角色　韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生一定幸福

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

客怨排骨便當145元太貴！老闆抓包「暗槓兩條魚」狠打臉　萬人讚爆

「超人力霸王」明降落愛河灣！高雄警掃蕩不法　一晚狂抓11件

天冷喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！內行喊超補：賺爛了

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

快訊／神經外科2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

李雅英「捐錢卻被出征」　她嘆太倒楣了：滿口仁義道德

創作不完美角色　韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生一定幸福

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

客怨排骨便當145元太貴！老闆抓包「暗槓兩條魚」狠打臉　萬人讚爆

「超人力霸王」明降落愛河灣！高雄警掃蕩不法　一晚狂抓11件

天冷喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！內行喊超補：賺爛了

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

《豆腐媽媽》拍戲替身重傷　李志希「肋骨斷三根手指回不來」

親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

繳173元電話費中千萬發票　中華電信誕生幸運兒

更多熱門

相關新聞

捷運站內「小吃攤車」他不解　通勤族大讚　

捷運站內「小吃攤車」他不解　通勤族大讚　

眾所周知，捷運站內禁止飲食。就有網友看到捷運站內有賣便當、速食的小餐車，忍不住吐槽，「怎麼會有這東西？」貼文一出引發熱論，許多通勤族紛紛笑推，「一直都有，我還在等早餐車再來耶」、「趕上班很方便」、「一點後會有折扣，只要百元。」

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！

「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！

「5顆花生湯圓吃3顆」剩多少？寫2被改錯引困惑

「5顆花生湯圓吃3顆」剩多少？寫2被改錯引困惑

龍潭驚見「升級版神主牌」闖快車道！ 網虧：這車要16萬

龍潭驚見「升級版神主牌」闖快車道！ 網虧：這車要16萬

關鍵字：

便當物價排骨便當爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面