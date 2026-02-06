客怨排骨便當145元太貴！老闆抓包「暗槓兩條魚」狠打臉　萬人讚爆

▲客怨價格太貴。（圖／翻攝自爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

有網友抱怨，在台中某間自助餐買了5個排骨便當，共有4樣配菜、一份排骨，以及一顆荷包蛋，結帳金額為725元，等於一個便當145元，質疑店家定價過高「這合理嗎？」對此，便當店老闆出面解釋，原PO另有單點2條「肉魚」卻未在文中提及，並貼出店內價目表，解釋便當145元的真相，澄清文吸引1.4萬人朝聖。

老闆澄清 客人多點兩條「肉魚」沒說



有網友在臉書爆料公社發文，一次買5個便當，總價725元，換算下來，一個便當145元，質疑價格太貴，「X邀！這樣合理嗎？白眼翻到外太空去。」

店家隨即發文解釋，「那個先生，我記得你還多單點兩條肉魚，下次麻煩一次拍照出來 這樣會讓人誤會」。接著，店家解釋便當145元的原因，排骨便當售價110元，加一顆蛋是15元，5份為625元；另外單點肉魚每條50元、共2條是100元，相加就是725元。

店家表示，「金額是這樣來的，牆面也有大概的價目表」，加蛋原本是10元，但最近廠商一直漲價，不得以只好調整為15元，之後降價會再調整回10元。老闆也表示，若覺得金額有疑問，可當下直接反映，店家會解釋明細，並為對方「不好的購買體驗」致歉，「最近物價漲到，我也想在外太空翻白眼。」

貼文吸引超過1.4萬名網友按讚，「四樣菜一個排骨外面排骨便當最少90塊，加上一個荷包蛋15塊這個價錢差不多」、「說不定抱怨的是拿錢出來買，跑腿的多拿兩條魚，回去沒說，直接說725元」、「推店家，原來還有多兩條肉魚，但即使沒有我也不覺得貴」、「店家很實在，給讚」、「不錯喔，店家反應很快」。