生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！內行喊超補：賺爛了

記者施怡妏／綜合報導

隨著冬季氣溫逐漸下降，薑母鴨、麻辣鍋及多種特色湯底的火鍋都是民眾最喜愛的進補選擇，就有一名網友指出，喝鹿茸雞湯時，竟在湯裡撈到一隻長度約半個手掌大的海馬，讓他超震驚。對此，有人直呼這是珍貴藥材，喝到「根本賺爛」。

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲雞湯裡居然有海馬。（圖／網友授權）

雞湯撈到海馬

「網友@mujidou78」在Threads發文，買了一包鹿茸雞湯的冷凍包，結果煮完之後，居然在湯裡面撈到一隻完整的海馬，長度約半個手掌長，「我開冷凍包的時候只有看到很多中藥 」，第一次見到海馬在湯裡出現，實在太酷了，於是把它收藏起來。

貼文曝光，掀起網友熱論，直呼這是高級食材，「天啊！這是哪家的雞湯，太高級了，我小時候最喜歡去中藥店看海馬，不便宜」、「我媽煲的海馬都是煲得稀爛的，只剩下像魚一樣的骨頭，你這麼完整最好敲一下看是不是塑料」、「海馬應該是裡面最貴的食材了，賺爛」、「海馬是中藥」、「上次去香港還在乾貨行看到海星，也是煲湯用的」、「珍貴藥材」。

根據「農業知識入口網」指出，海馬具有味甘，性溫熱，有暖水臟、壯陽道、治療瘡腫毒之功效。

對東方人來說，海馬是一種很高貴的中藥藥材，民間還有「北方人蔘，南方海馬」之說；主要出口國是泰國、印度、菲律賓、越南和墨西哥，而中國是最大的乾海馬市場，在台灣，走一趟中藥店，也能看到海馬乾或海馬泡酒。

．本文經「網友@mujidou78」授權轉載。

02/04

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

天冷喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！內行喊超補：賺爛了

農曆新年將至，澎湖水族館特別於過年期間推出「海馬迎新春」主題活動，結合馬年生肖意象與海洋特色，邀請民眾在春節假期攜家帶眷走春，一同感受充滿祝福與驚喜的海洋旅程。

