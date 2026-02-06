大陸冷氣團南下　高雄農改場提醒農友加強防寒

▲紅龍果進行人工授粉，以促進果實發育。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象署預報，於2月8日至9日將有一波大陸冷氣團南下，各地天氣寒冷，預計9日白天起氣溫才逐漸回升。因應低溫來襲，高雄區農業改良場提醒農友務必確實做好防寒措施，並隨時注意作物低溫後的生長變化，即時因應以減少損失，同時為後續可能發生的低溫預作防範。

高雄農改場羅正宗場長指出，冷氣團來臨前後及清晨，通常是最低溫時段，沿海、空曠、低窪地區也較容易受寒害，要優先防護。熱帶作物在氣溫降至攝氏12度以下時，容易出現葉片黃化、花苞與果皮受損，甚至落花、落果等寒害現象。建議農友於低溫來臨前，提前完成防寒作業。在低溫期間掌握以下關鍵防護措施：

灌溉保溫：低溫來臨前，於夜間或清晨適量灌水，利用水的保溫效果，減緩地表降溫。

施肥調整：低溫來臨前，避免施用過多氮肥，以免嫩芽抗寒力差。

覆蓋防護：利用設施、不織布等資材覆蓋加強保溫。

阻風避寒：於果園周圍架設防風網或黑色遮光網，減少寒風直接侵襲。

果樹方面，正值產期的蓮霧對低溫敏感，可引灌較溫暖地下水、注意落果並視情況提前採收，幼果期可套袋防風；番石榴樹勢弱或受線蟲危害者應減少留果量以維持品質；紅龍果開花期遇低溫可人工授粉，未成熟枝條易寒害，宜提前葉面施用高磷鉀肥；芒果正值開花授粉期，在冷風面可設置防風網，並加強園區飼養授粉昆蟲（麗蠅），以增加授粉著果。

蔬菜方面，苦瓜、絲瓜、胡瓜等冬作可提高磷鉀肥比例或葉噴高磷鉀，寒流期間以畦溝灌水、畦面覆蓋及網室加覆紗網保溫，回溫後儘速移除以防病害。水稻與雜糧方面，水稻秧苗可覆蓋不織布或塑膠布，未插秧田區待低溫過後再作業，已插秧田區低溫期以深水灌溉保溫，回溫後補植並少量施氮肥；毛豆低溫期間可透過溝灌或噴灌穩定土溫並於低溫後葉面施肥。花卉方面，設施栽培應加強覆蓋與加溫設備檢查，切花可視成熟度提前採收，低溫前適度減少澆水或使用抗蒸散劑（如水蠟），回溫後避免強光直射並加強遮蔭，以降低寒害風險。

羅場長強調，冬季防寒管理措施，將影響作物後續的產量與品質，高雄農改場已於官方網站建置多項農作物防寒及寒害復育技術資料，提供農友參考運用；農友如有相關技術問題，可洽詢高雄農改場技術服務團隊，技術人員將竭誠提供協助。