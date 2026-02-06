2026屏東熱帶農業博覽會登場 屏警提供交通疏導措施

▲屏東熱帶農業博覽會交通資訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2026屏東熱帶農業博覽會將於2月7日至3月1日登場，策展主題「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」搭配RODY彩繪稻田，邀民眾新春走訪。屏東警分局提醒，園區及周邊實施交通管制，提供停車場及接駁公車，呼籲民眾多利用大眾運輸，避開違停與車流壅塞。

為有效疏導人潮與車流，屏東警分局將針對熱博園區周邊實施以下交通管制措施：

1. 本次活動主要停車場設於熱博園區場域，民眾駕車行駛國道3號下屏東交流道後右轉德和路直行約700公尺即可入園。其次替代停車場設於屏東農業科技園區，提供大型遊覽車及自小客車輛停放>沿國3平面道路直行至神農西路左轉進入農科停車場；此外，主辦單位貼心規劃春節期間接駁公車巡迴園區(神農西路>農科路>神農路>

德和路>德華路>黃金路>德和路)，並設置3處上下車點接送遊客，屆時請多加利用。



2. 屏東縣政府為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於活動期間公告台27線、屏187丙線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，並針對違規停車行為加強取締及拖吊。

3. 除緊鄰熱博園區的屏東交流道之外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散自屏東交流道前來的車輛，避免車流壅堵。屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。

屏東警分局表示，展覽期間將針對會場周邊主要道路實施交通疏導與管制措施，並視車流狀況機動調整交通動線，請駕駛人依現場員警及義交人員指示行駛，避免違規停車影響通行。另建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁服務前往會場，以減輕周邊停車壓力。