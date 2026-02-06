非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

▲台南市代表隊參加全國客家藝文競賽表現亮眼，億載、崑山國小勇奪全國第1名，展現非客庄推動客語教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

客家委員會主辦的「2025年全國中小學客家藝文競賽總決賽」日前圓滿落幕，全國共有86支隊伍、逾千名選手同場競技。臺南市代表隊表現亮眼，共3隊晉級全國總決賽，其中億載國小及崑山國小分別榮獲「口說藝術類（國小高年級）」及「客語戲劇類（國小中年級）」全國第1名，在激烈競爭中脫穎而出，抱回雙冠，展現臺南市推動客語教育的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，語言的生命力來自日常的實際運用，唯有在生活中被不斷使用，才能真正被活化與傳承。此次競賽讓孩子將課堂所學轉化為生動的藝文展演，透過故事與戲劇呈現客語學習成果；每一項榮耀背後，都是師生長期投入與家長堅定支持的累積。期盼藉由競賽的亮眼表現，進一步帶動客語走進家庭與生活，讓「說客語」成為臺南溫暖且充滿文化自信的日常風景。

教育局長鄭新輝指出，台南雖非傳統客庄，但教育局持續支持學校依學生需求開設客語課程，透過推動客語生活學校計畫、辦理客語戲劇教學研習及客語認證輔導班，協助學校逐步營造友善的客語學習環境。本次獲獎成果，正是學校長期深耕客語教育的具體展現，不僅提升學生語言表達自信，也讓客語在校園中被實際運用。

教育局說明，全國客家藝文競賽設有客語歌唱表演、口說藝術及戲劇三大類別，並依年齡分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級及國中組。億載國小勇奪「口說藝術類（國小高年級）」全國第1名。校長鄭宇盛表示，獲獎學生陳聘淳、鄭詠澤雖非客籍背景，但自低年級起即持續學習客語，在校內客語薪傳師吳彩雯長期指導下，逐步累積語感與表達能力，最終以流利且道地的大埔腔在全國賽中脫穎而出。

崑山國小則榮獲「客語戲劇類（國小中年級）」全國第1名。校長王文玲指出，參賽作品《旗開德勝展神威》取材自清代林爽文事件，結合歌唱、舞蹈與傳統戲曲元素，呈現六堆客家義民守護家園的歷史故事，並透過「講古」形式傳遞客家文化精神。學生在戲劇學習歷程中深化語言理解，也培養團隊合作與文化認同，展現學校推動客語教育的多元成果。