　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

▲台南市代表隊參加全國客家藝文競賽表現亮眼，億載、崑山國小勇奪全國第1名，展現非客庄推動客語教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市代表隊參加全國客家藝文競賽表現亮眼，億載、崑山國小勇奪全國第1名，展現非客庄推動客語教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

客家委員會主辦的「2025年全國中小學客家藝文競賽總決賽」日前圓滿落幕，全國共有86支隊伍、逾千名選手同場競技。臺南市代表隊表現亮眼，共3隊晉級全國總決賽，其中億載國小及崑山國小分別榮獲「口說藝術類（國小高年級）」及「客語戲劇類（國小中年級）」全國第1名，在激烈競爭中脫穎而出，抱回雙冠，展現臺南市推動客語教育的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，語言的生命力來自日常的實際運用，唯有在生活中被不斷使用，才能真正被活化與傳承。此次競賽讓孩子將課堂所學轉化為生動的藝文展演，透過故事與戲劇呈現客語學習成果；每一項榮耀背後，都是師生長期投入與家長堅定支持的累積。期盼藉由競賽的亮眼表現，進一步帶動客語走進家庭與生活，讓「說客語」成為臺南溫暖且充滿文化自信的日常風景。

▲台南市代表隊參加全國客家藝文競賽表現亮眼，億載、崑山國小勇奪全國第1名，展現非客庄推動客語教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南雖非傳統客庄，但教育局持續支持學校依學生需求開設客語課程，透過推動客語生活學校計畫、辦理客語戲劇教學研習及客語認證輔導班，協助學校逐步營造友善的客語學習環境。本次獲獎成果，正是學校長期深耕客語教育的具體展現，不僅提升學生語言表達自信，也讓客語在校園中被實際運用。

教育局說明，全國客家藝文競賽設有客語歌唱表演、口說藝術及戲劇三大類別，並依年齡分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級及國中組。億載國小勇奪「口說藝術類（國小高年級）」全國第1名。校長鄭宇盛表示，獲獎學生陳聘淳、鄭詠澤雖非客籍背景，但自低年級起即持續學習客語，在校內客語薪傳師吳彩雯長期指導下，逐步累積語感與表達能力，最終以流利且道地的大埔腔在全國賽中脫穎而出。

▲台南市代表隊參加全國客家藝文競賽表現亮眼，億載、崑山國小勇奪全國第1名，展現非客庄推動客語教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

崑山國小則榮獲「客語戲劇類（國小中年級）」全國第1名。校長王文玲指出，參賽作品《旗開德勝展神威》取材自清代林爽文事件，結合歌唱、舞蹈與傳統戲曲元素，呈現六堆客家義民守護家園的歷史故事，並透過「講古」形式傳遞客家文化精神。學生在戲劇學習歷程中深化語言理解，也培養團隊合作與文化認同，展現學校推動客語教育的多元成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷　勞檢處最高罰30萬
快訊／2名醫找廠商執刀　中榮院長鞠躬道歉：各記1大過
快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷
藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」
快訊／新店男過馬路遭輾死　恐怖瞬間曝
快訊／捐款挨轟　李雅英發聲道歉了
奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　隊史首闖4強
北市府、輝達敲定權利金122億　李四川：最快11日可簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

屏縣府小內閣人事異動！鄞鳳蘭任副縣長　2／9生效

基隆加強公有地環境稽查　髒亂空地開罰4800元起

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

基隆推動電動公車低碳轉　首批30輛鴻華MODEL T下半年上路

寒假防火教育從小扎根　南消六大和緯分隊帶幼童化身小小消防員

大陸冷氣團南下　高雄農改場提醒農友加強防寒

寒冬送暖迎新春　南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

屏縣府小內閣人事異動！鄞鳳蘭任副縣長　2／9生效

基隆加強公有地環境稽查　髒亂空地開罰4800元起

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

基隆推動電動公車低碳轉　首批30輛鴻華MODEL T下半年上路

寒假防火教育從小扎根　南消六大和緯分隊帶幼童化身小小消防員

大陸冷氣團南下　高雄農改場提醒農友加強防寒

寒冬送暖迎新春　南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

藝文教化迎新春　台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

你是哪種風格旅人？商務必推前開登機箱、機能控最愛彈道尼龍

雲林騎士追撞違停貨車亡！熱心駕駛救人反遭誣陷　行車記錄器還清白

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕怪警「尾隨開罰」

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

《豆腐媽媽》拍戲替身重傷　李志希「肋骨斷三根手指回不來」

親情不缺席　台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

【永遠見不了面…】準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

更多熱門

相關新聞

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大道640坪基地曝光

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大道640坪基地曝光

台南隨機攻擊案引爆不安李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

台南隨機攻擊案引爆不安李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

關鍵字：

台南客家文雙冠

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面