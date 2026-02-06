　
社會焦點

涉毒落網「派出所一路自拍」警方2度逮人　台中男這下慘了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方將蔡男再度逮回派出所。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市蔡姓男子昨天（6日）因涉毒遭捕，竟在派出所內持手機自拍被上銬以及警方電腦等內容，事後PO網炫耀，引發外界譁然。對此台中市第五警分局坦承疏失，除將對失職員警懲處在案，針對蔡男將影片流出，稍早也把蔡男再度逮回派出所，偵訊後將依妨害秘密罪嫌移送法辦。

根據網傳畫面，蔡男一路從在摩鐵遭逮、上銬、坐警車、進派出所，整個戒護過程通通以手機拍攝紀錄下來，更離譜的是，他被帶進派出所，左手戴上手銬後，竟還以右手操作手機，將所內環境幾乎拍了一遍，甚至還拉近鏡頭放大特寫員警電腦資料，相關畫面引發熱議。

全案被披露後，台中市第五警分局坦承疏失，表示本案是在昨天（5日）上午7時許辦理民眾糾紛案件時，請蔡男（29歲）以關係人協助調查，警員同時還查獲蔡男涉嫌持有毒品，但處理員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，導致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，目前已依規定懲處失職人員，並列為案例教育。

另有關蔡男流出派出所畫面，已經違法，警方於今天下午2時30分，將蔡男通知到案，警詢後依涉犯妨害秘密罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，警察機關基於考量內部安全及財產管理權之需求，得視具體個案情形，對民眾之錄影及錄音等行為有同意、限制或禁止之權限，請民眾自應遵守。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日，發生18歲邵姓新兵於成功嶺靶場打靶事故，致使左臉等處嚴重受創，台中地檢署根據槍枝結構完整、血跡分佈、現場錄影畫面等跡證，排除事發起因是槍枝膛炸，而邵男曾有完成射擊後未關閉保險的紀錄，無法排除可能是操作槍枝不當導致，認為軍方作業沒有疏失，並於今天（6日）將全案偵查終結。

流浪的領航猿　4、5月主場在台中新竹

流浪的領航猿　4、5月主場在台中新竹

高中生雲端藏兒少性影像　12年後被揪出判刑

高中生雲端藏兒少性影像　12年後被揪出判刑

台中學生出租套房遭射擊犯嫌落網

台中學生出租套房遭射擊犯嫌落網

台中「蜜柑關西風壽喜燒」爆食安　遭勒令停業

台中「蜜柑關西風壽喜燒」爆食安　遭勒令停業

台中涉毒派出所警方疏失偷拍

