春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

▲守護萬金石安全，金山警召開跨界座談凝聚警民力量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局今（6日）下午召開「守護萬金石安全座談會」，邀請中央及地方民意代表服務團隊、萬里、金山、石門區里長及各界代表共同參與，與會人員約100人，出席踴躍、現場互動熱絡。轄內2處關鍵基礎設施核一、核二廠均由最高級安全主管保安師親自出席；另針對易生事端場所，如卡拉OK、快炒店等業者負責人亦到場參與，就治安座談、重要節日安全維護及強化護童等議題共同討論，展現守護萬金石地區安全的決心。

金山警分局表示，本次座談會適逢春節連假將近，特別針對「重要節日安全維護工作」進行宣導說明。由偵查隊向民眾講解假投資、假網拍等常見詐騙手法，提醒民眾切勿輕信網路標榜「高獲利、穩賺不賠」之投資訊息，投資前應多方查證，如有疑問可隨時向警方查詢，以保障自身財產安全，並同步加強聚眾鬥毆預防及防竊等治安宣導。

▲金山警分局長楊力強（中）親自主持。



交通組與民防組亦進行交通安全及災害應變宣導，內容包括行人安全觀念、防衛駕駛原則，並配合重要節日風景區交通順暢期需求，宣導相關交通疏導與維護措施；民防組則特別說明防空避難室與收容處所位置，以及各項警報播放識別，提升民眾日常安全意識，降低交通事故與災害風險。

防治組同日邀請各國小校長參與「強化護童專案協調會」，多校校長親自出席，透過護童宣導強化警政、教育與社區合作，以學校為核心整合分局警力及社區力量，包括校長、教師、導護志工、警察、義交、義警、民防、里長及志工等民力，在上下學時段共同維護交通秩序，打造安全友善的通學環境，回應家長最關心的學童安全議題。

會議中並安排提案討論及座談交流，與會貴賓及里長踴躍發言，警方即時回應說明，並於會後持續與地方深入互動，傾聽民眾需求與建議。同時也感謝警政監梁仁輝及駐區督察廖淦龍等長官蒞臨指導，使座談會圓滿順利完成。

金山警分局長楊力強表示，透過本次「守護萬金石安全座談會」，有效凝聚地方共識，未來將持續結合警民力量，深化治安、交通、防災及護童工作，攜手打造萬金石地區安全、安心的生活環境。