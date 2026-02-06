陸警跨國清算緬北白家　詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

記者任以芳／綜合報導

《央視 》「法治在線」於2月6日發布緬北電詐首腦白應蒼的當庭懺悔片段。白應蒼在影片中聲稱，在被引渡回大陸的兩年時間裡不必擔驚受怕，甚至痛恨詐騙，並代表白家向中國政府和受害者道歉。這段道歉，是大陸警方耗時兩年，跨越200多個地市進行調查，最終徹底瓦解以白所成、白應蒼為首的緬北「四大家族」勢力。該案是繼明家犯罪集團後，第二個進入死刑執行程序的緬北電詐集團案件，標誌著跨國打擊電詐行動取得重大法律成果。

根據《央視》「法制在線」節目，今6日發佈白應蒼當庭懺悔影片。白應蒼表示，「到現在我家也沒了，故土也沒了，我什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知，自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光。」

談及被引渡到中國接近兩年的時間，白應蒼說，「我終於不必再擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無法改變的生活狀態。我想代表我全家向中國人民、中國政府道個歉，因為我們全家的行為，給數萬的中國人民造成了傷害，真的對不起。」

▲白家犯罪集團版圖一一被瓦解（圖／翻攝 央視）

白家犯罪集團案是繼明家犯罪集團案之後，第二個進入死刑執行程序的緬北涉我電詐犯罪集團案件。在緬北四大家族中，白家勢力最大，擁有最強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，在果敢地區直接控制著多個規模龐大電詐園區。

白家首腦白所成曾任果敢自治區主席，其子白應能、白應蒼則分別把持警察營與民兵隊等要害部門。自2018年起，白家轉型投入電詐產業，成立「果敢娛樂管理委員會」公開頒發推廣證，實則提供武裝庇護並收取保護費。全盛時期，白家控制包含百勝、蒼勝等41個電詐園區，帶動當地畸形的「犯罪經濟」。

園區內部的管理模式極其殘酷且系統化。調查顯示，白家針對底層人員實施體罰與轉賣，針對技術骨干則以關押「小黑屋」及斷水斷糧等手段強迫其開發詐騙技術。若團隊業績未達標，管理層亦須承擔連帶責任，承受身體與精神折磨。這種在武裝力量庇護下的「懲戒體系」，不僅維持了園區運作，更助長了販毒與強迫賣淫等次生犯罪的滋生。

▲緬北電詐白家集團覆滅，核心人物白應蒼等4人被執行死刑。（圖／翻攝 央視）

大陸公安部自2023年7月部署專案行動，透過中緬執法合作機制，於2024年初成功移交包含白所成與白應蒼在內的10名重犯。專案組5次冒險赴緬北蒐證，並出動上千名警力對3000多名受害人進行取證。

經查實，白家集團涉及詐騙案達3.1萬起，涉詐金額106多億元（單位：人民幣，同下），涉賭資金逾180億元，並涉及製造與販賣11噸毒品，造成大陸公民6人死亡、1人自殺及多人受傷。

法律審判程序於2025年展開。深圳市中級人民法院在一審中認定，白家集團構成詐騙、故意殺人、綁架及販賣毒品等多項罪名。法院對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜及陳廣益5人判處死刑。儘管一審宣判後，首腦白所成因病死亡，其餘被告提出上訴，但廣東省高級人民法院於2025年12月裁定駁回上訴，維持原判。

最高人民法院在復核階段確認，以白應蒼為首的集團透過武裝庇護「金主」實施犯罪，嚴重危害社會秩序與公民生命安全。最高法院認為，白應蒼等人的犯罪性質特別惡劣，後果極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜及陳廣益等4人的死刑。執行死刑前，法院依法安排被告近親屬進行了會見，程序符合法律規範。