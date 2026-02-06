兒子替他辦生日趴　63歲父掏「自製霰彈槍」弒子！法院判無期徒刑

▲南韓仁川市延壽區松島洞發生在生日派對槍殺兒子的人倫悲劇。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川松島國際新都市去年發生震驚社會的人倫悲劇，一名63歲男子在兒子為他舉辦生日派對時，竟持自製霰彈手槍當場射殺親生兒子。仁川地方法院刑事13部今（6）日進行一審宣判，認定其犯行計畫周密、殺意明確，判處被告A某無期徒刑，並命令佩戴電子腳鐐20年，未採納檢方求處死刑。

根據韓媒《News1》，63歲的A某於2025年7月20日下午，前往位於仁川廣域市延壽區松島國際新都市的高層公寓，該處是33歲兒子B某的住處。當天原本是B某為父親A某舉辦的生日聚會，屋內包括死者B某的妻子、兩名年幼子女，以及一名外籍家庭教師，共6人齊聚一堂，氣氛原本平靜。

然而，A某卻在屋內掏出事先準備的自製手槍，對準兒子胸口近距離射擊兩槍。B某當場倒地、失去呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。A某事後向警方供稱，他透過YouTube影片學會如何製作槍枝。檢方認定，A某不僅殺害兒子，還企圖對其餘家人與家教下手，因此一併以殺人、殺人未遂等罪名起訴。

法院審理時，A某承認殺害兒子的犯行，但否認對其他家屬構成殺人未遂，也主張在自宅設置縱火裝置僅屬「預備」階段。不過，合議庭未採信其說法，指出A某犯後並未立即離開現場，還曾重新裝填霰彈，手持上膛武器靠近其他人，並在被害人逃跑時追逐、出言威脅，「足以認定其具有明確殺意」。

針對縱火部分，法院指出，A某在位於首爾市道峰區的自宅內，預先放置裝有松香水、清潔劑、牛奶瓶等共15個可燃物容器，並安裝定時點火裝置。法官認為相關設備「具備實際啟動可能性」，一旦引爆，恐波及整棟建築，危險性極高，因此不認同僅屬未遂或預備的辯解。

合議庭在量刑理由強調，「人的生命是無可替代的最高價值」，A某自案發前一年起便開始製作槍枝，改造霰彈並進行試射，顯示犯行並非一時衝動，而是長期預謀。法院也指出，死者是在毫無防備的情況下，在為父親準備生日宴會的當天遇害，「非常殘忍且背棄人倫道義」。

判決書亦提到，其他被害人包括與A某並無往來的媳婦，以及年幼子女，皆屬高度脆弱狀態，案發後承受巨大身心靈創傷，且A某並未獲得被害家屬原諒。不過，法院也考量A某對殺人犯行表示悔意，且無前科紀錄，最終判處無期徒刑，而非死刑。

調查顯示，A某長期仰賴兒子B某與前妻提供經濟支援維生，後來雙方發現他「重複領取金錢」，因此2023年底起中斷金援。檢警指出，A某因此逐漸陷入妄想症，對前妻與其珍視的兒子一家產生強烈怨恨，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

