生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵去年運量和營收創新高。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化邁第2年，去年6月雖調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高，現金流今年轉正，盈餘估達17億元。台鐵董座鄭光遠表示，轉型改革已見曙光。此外，依法規規定，台鐵明年上半年將再啟動票價檢討。

台鐵今召開新春記者會，台鐵董事長鄭光遠表示，去年可以說是台鐵公司化邁入成熟、關鍵的一年，面對社會期許的改革壓力，台鐵人秉持安全、準點、便捷三大核心目標，汗水轉化實績，台鐵轉型改革已見曙光。

台鐵票價調漲　運量不減反增

根據台鐵公布，去年6月23日台鐵票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%。

台鐵總經理馮輝昇說明，台鐵去年運量和營收雙雙創下歷史新高，運量表現上，114年達到66.51萬人次，不但回到疫情前，也突破歷年新高，台鐵票價調整後，運量成長1.24%，TPASS通勤月票也帶來旅客成長。台鐵去年附屬事業營收53.33億元，也比113年增加12.13%。

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今召開新春記者會，說明114年成果 。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台鐵去年便當收入賺進8.76億元，比113年成長9%，文創商品收入6886萬元，較113年成長15%，便當和文創商品收入也雙雙創下歷年新高。另去年鐵道觀光人次和觀光列車營收皆創下新高，去年鐵道觀光營收高達1.34億元，成長21%，乘車人次24.97萬也成長35%。

今年拚現金流轉正　盈餘上看17億元

馮輝昇表示，台鐵去年減虧43.6億元，主要是客運收入成長33.31億元、貨運成長0.29億元、租賃成長0.85億元、餐旅成長0.82億元，其他包含虧損補貼增加13億元，用人費用減少19億元。

馮輝昇指出，今年營收預計達459.13億元，依照國營台鐵公司設置條例，票價沒有合理調整前，政府會給予政策因素虧損補貼，因此今年會有113年票價補貼挹注，在開源節流下，加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，按照預算編列將有盈餘17億元，如何邁向轉虧為盈，將持續開源節流，讓本業和附業收入持續成長，117年可轉虧為盈。

▲▼台鐵總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠進一步說明，附屬事業仍是收入兩大支柱，一個是資產開發，另一個則是便當和夢工廠文創商品，未來1到2年會增加很多，其中資產開發收益117年後會大幅增加，包括雙子星的資產開發收益，每年增加營收估增加10億元以上。

部分高鐵站到不了市區　台鐵拚跳蛙直達車搶客

鄭光遠說，台鐵票價平均調漲26.8%，理應漲價後運量應減少，但台鐵運量不減反增，且營收也增加，主要是票價策略調整採遞遠遞減，通勤漲幅較高，搭乘里程5公里以內漲幅50%，50公里到200公里漲得少，與高鐵競合關係來看，短程、中程上台鐵很有力，短程增加3成到4成運量，主要是短途為通勤族的剛性需求，車站包括中壢、台中都在市區，不需轉乘，通勤旅客非常多，且成長幅度很大。

鄭光遠表示，因應該策略，台鐵將強化中程譬如台北到台中的直達車，只停桃園後，直接到豐原、台中，節省不必要停留時間，原本台北到台中直達車只有周六、周日才開行，現在每天都有，且一天有4班，過年期間加開至6班，過年後將變常態性開行，北中直達車視旅客需求變多，營收也會增加。

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠(左)、總經理馮輝昇(右)。（圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠舉例，另台中、台南到潮州也會開行跳蛙式直達車，譬如台中、彰化到嘉義、台南、高雄，高鐵嘉義站、台南站離市區很遠，新左營也未在市區，台鐵可直接到市區，因應旅客需求，加上通勤月票效應，將善用台鐵資源、運具分工和旅客特性，台鐵車站都在市區創造優勢，可吸引更多旅客放棄公路和開車，來搭台鐵，甚至短程旅客也會從高鐵轉搭台鐵。

台鐵明年上半年再啟動票價檢討　檢視合理成本

此外，由於法規規定，台鐵每兩年可以檢討一次票價，馮輝昇指出，票價案將依照立法院和運價公式規定，每兩年會依照票價公式規定檢討，關鍵還是要檢視是否合理反映成本，涉及大環境和成本因素，台鐵預計明年上半年將啟動票價檢討，檢視是否會達到票價調漲提報門檻。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

