地方 地方焦點

基隆推動電動公車低碳轉　首批30輛鴻華MODEL T下半年上路

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動電動公車低碳轉型，首批30輛MODEL T下半年投入營運。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（6日）正式啟動市區電動公車低碳轉型計畫，並與鴻華先進科技股份有限公司於市府舉行「電動公車汰換計畫簽約記者會」，基隆市預計於2026年下半年引進鴻華先進MODEL T電動公車投入市區營運，首批導入30輛，服務市區主要幹線及觀光路線，宣示基隆公共運輸正式邁向低碳化、智慧化的重要里程碑。

謝國樑表示，基隆市公車每日服務人次超過5萬人，面對氣候變遷與城市永續發展的挑戰，電動公車汰換計畫不僅是公共運輸系統的升級，更是改善市民生活品質的重要工程。市府核心目標是在3年內完成123輛大型公車、充電場站及全市公車站的汰換與升級。電動公車具備低碳、低噪音及行駛平穩等優勢，對提升市區空氣品質、降低交通噪音、打造低碳宜居城市，具有實質且長遠的效益。

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

李秉彥指出，鴻華先進以實際行動支持基隆市交通轉型，提供以「軟體定義架構」為核心的新世代智慧電動公車，並秉持務實精神推動三大重點方向，包括車輛安全與品質優先、完善的售後服務與維運體系，以及持續優化車輛系統、與城市共同成長，並將依約如期交車，攜手市府打造永續且可靠的公共運輸系統。

鴻華先進MODEL T以「軟體定義架構」為核心，在動力性能、續航表現、造型設計及安全配備等面向均具市場競爭優勢，不僅可有效降低噪音與空氣污染，改善市區及港區周邊行車環境，也能讓市民在更安靜、舒適的空間中移動，全面提升交通體驗。此外，MODEL T亦可協助公車場站及營運流程數位化，逐步建立以數據與智慧管理為基礎的公共運輸模式，為基隆智慧城市發展奠定更穩固基礎。

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

鴻華先進透過CDMS商業模式（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計與製造服務），MODEL T已於台灣多個縣市實際上路營運，並獲日本車廠青睞，逐步拓展海外市場。

謝國樑最後強調，未來將持續結合中央政策與業界量能，穩健推動公共運輸轉型，讓市民在安全、舒適與永續的交通環境中移動，逐步實現基隆低碳城市與智慧交通的整體目標。

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動電動公車低碳轉 首批30輛鴻華MODEL T上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆推動電動公車低碳轉　首批30輛鴻華MODEL T下半年上路

