開轟前兆？美使館警告公民「立即離開伊朗」　美伊阿曼會談延遲

▲ 伊斯坦堡街頭反美示威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐伊朗虛擬大使館5日發布最新安全警示，再度呼籲在伊朗的美國公民「立即離境」，並強調撤離計畫不應依賴美國政府協助。此警示發布時機敏感，正值美伊雙方預定在阿曼舉行高風險會談之際。

伊朗境內安保措施嚴格 多家航空取消航班

根據警示內容，伊朗境內持續實施嚴格安保措施，包括道路封鎖、大眾運輸中斷及網路管制。多家航空公司已取消或減少往返伊朗航班。美方建議，若情況安全，美國公民可考慮經陸路前往亞美尼亞或土耳其離境。目前亞美尼亞邊境諾爾杜茲口岸及土耳其3處邊境檢查站均開放通行，持有效美國護照者可免簽入境。

會談地點臨時改至阿曼 原定時間延遲

5日的美伊會談原訂於伊斯坦堡舉行，在德黑蘭臨時要求下改至阿曼進行，參與人員也縮減至僅有兩國代表。美方談判團隊由中東特使魏科夫及川普女婿庫許納領軍，伊朗則有外長阿拉奇等官員。但據《半島電視台》消息，原定當地上午10時（台灣下午2時）開始的會談有所延遲。

阿拉奇會前發文表示，伊朗將秉持誠信參與談判，但強調「平等地位、相互尊重與共同利益不是口號，而是持久協議的必要基礎」。但CNBC指出，外界普遍不看好會談成果，能源諮詢機構拉比丹能源集團總裁麥克納利（Bob McNally）評估，未來幾天或幾周內美伊爆發軍事衝突的機率高達75%。

空襲核設施後 川普對伊朗提強硬要求

緊張情勢源於去年6月以伊12天衝突後，美軍空襲嚴重損毀伊朗3座主要核設施。川普政府要求伊朗放棄濃縮鈾庫存、限制彈道飛彈計畫並停止支援中東武裝組織，否則將面臨軍事打擊，此前已派遣林肯號航母戰鬥群前往波斯灣，向伊朗施壓。