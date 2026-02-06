　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寒冬送暖過好年　陳亭妃攜手民代與民間力量愛心關懷邁入第24年

▲立委陳亭妃攜手多位民代與民間單位舉辦「愛心飛揚關懷活動」，寒冬送暖已連續24年不間斷。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃攜手多位民代與民間單位舉辦「愛心飛揚關懷活動」，寒冬送暖已連續24年不間斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭在寒冬中也能安心過好年，「愛心飛揚關懷活動」將於2月8日再次溫暖登場，活動由立法委員陳亭妃，攜手台南市前議長郭信良、陳怡珍議員、周麗津議員、吳通龍議員及蔡旺詮前議員等人，共同募集大批民生物資，預計嘉惠原台南市六區及曾文區近4500戶低收入家庭，將最實在的關懷送到需要的人手中。

陳亭妃立委表示，「愛心飛揚關懷活動」已連續舉辦24年，始終以實際行動陪伴弱勢族群走過寒冬，每一年都是公私協力的成果展現。她也特別感謝長期支持活動的各界善心單位，包括陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、港香蘭藥廠、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、肯尼士有限公司、冰點空調冷氣股份有限公司等，數十年如一日投入公益，讓善的循環不曾中斷。

「愛心飛揚關懷活動」將於2月8日（星期日）上午9時至12時舉行，凡具低收入戶資格之原台南市六區及曾文區居民，約4500戶皆為受助對象。當天將同步於多處發放物資，包括安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等地點。

本次發放物資內容包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品，總計近4500份，期盼減輕弱勢家庭的年節負擔，讓大家都能安心迎接新年。此外，安南區活動現場也規劃多項貼心服務，包括免費春聯揮毫、義剪、點心提供，以及由安南區衛生所提供免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打，讓民眾在領取物資之餘，也能獲得更全面的照顧。

▲立委陳亭妃攜手多位民代與民間單位舉辦「愛心飛揚關懷活動」，寒冬送暖已連續24年不間斷。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，寒冬送暖不是一次性的善舉，而是24年來持續履行的承諾，唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍也共同表示，民意代表的責任不僅在議會問政，更要走進市民生活，用行動陪伴需要幫助的人；蔡旺詮前議員則指出，東區寒冬送暖活動已連續舉辦21年從未中斷，今年同樣結合迎新春揮毫活動，希望讓弱勢家庭在寒冬中迎來溫暖、安心的新年。

活動當天，台南市登陸慈善愛心會理事長楊松榕、肯尼士國際有限公司董事長李耿誠、冰點空調冷氣股份有限公司總經理林沄錚等善心人士也將到場支持，象徵公私協力、齊心行善的溫暖力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

屏東市歸園第三納骨塔上樑　周佳琪祈福工程順利推進

防制酒駕+改裝車擾民　東港警聯手環保局夜間聯合稽查

寒冬送暖過好年　陳亭妃攜手民代與民間力量愛心關懷邁入第24年

屏基文化藝廊展出陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展

歲末迎馬年防災不打烊　南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

移民署屏東服務站寒冬港邊送暖　漁工物資滿載樂開懷

寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

屏東市歸園第三納骨塔上樑　周佳琪祈福工程順利推進

防制酒駕+改裝車擾民　東港警聯手環保局夜間聯合稽查

寒冬送暖過好年　陳亭妃攜手民代與民間力量愛心關懷邁入第24年

屏基文化藝廊展出陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展

歲末迎馬年防災不打烊　南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

移民署屏東服務站寒冬港邊送暖　漁工物資滿載樂開懷

寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

台鐵營收運量飆新高「改革見曙光」　明年上半年啟動票價檢討

開轟前兆？美使館警告公民「立即離開伊朗」　美伊阿曼會談延遲

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

更多熱門

相關新聞

移民署屏東服務站寒冬送暖　漁工滿載物資

移民署屏東服務站寒冬送暖　漁工滿載物資

寒流來襲，為讓遠渡重洋來臺打拚的外籍漁工感受溫暖，移民署南區事務大隊屏東縣服務站結合多個慈善團體，舉辦寒冬送暖物資捐贈活動，準備白米、發熱衣、餐盒及禦寒衣物等民生物資，並深入東港碼頭漁船發放。漁工們滿載而歸、笑容滿面，寒冬中洋溢人情溫度。

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

鹿草鄉寒冬送暖獨居長者關懷服務

鹿草鄉寒冬送暖獨居長者關懷服務

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

關鍵字：

寒冬送暖陳亭妃愛心

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面