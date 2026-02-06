寒冬送暖過好年　陳亭妃攜手民代與民間力量愛心關懷邁入第24年

▲立委陳亭妃攜手多位民代與民間單位舉辦「愛心飛揚關懷活動」，寒冬送暖已連續24年不間斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭在寒冬中也能安心過好年，「愛心飛揚關懷活動」將於2月8日再次溫暖登場，活動由立法委員陳亭妃，攜手台南市前議長郭信良、陳怡珍議員、周麗津議員、吳通龍議員及蔡旺詮前議員等人，共同募集大批民生物資，預計嘉惠原台南市六區及曾文區近4500戶低收入家庭，將最實在的關懷送到需要的人手中。

陳亭妃立委表示，「愛心飛揚關懷活動」已連續舉辦24年，始終以實際行動陪伴弱勢族群走過寒冬，每一年都是公私協力的成果展現。她也特別感謝長期支持活動的各界善心單位，包括陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、港香蘭藥廠、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、肯尼士有限公司、冰點空調冷氣股份有限公司等，數十年如一日投入公益，讓善的循環不曾中斷。

「愛心飛揚關懷活動」將於2月8日（星期日）上午9時至12時舉行，凡具低收入戶資格之原台南市六區及曾文區居民，約4500戶皆為受助對象。當天將同步於多處發放物資，包括安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等地點。

本次發放物資內容包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品，總計近4500份，期盼減輕弱勢家庭的年節負擔，讓大家都能安心迎接新年。此外，安南區活動現場也規劃多項貼心服務，包括免費春聯揮毫、義剪、點心提供，以及由安南區衛生所提供免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打，讓民眾在領取物資之餘，也能獲得更全面的照顧。

陳亭妃強調，寒冬送暖不是一次性的善舉，而是24年來持續履行的承諾，唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍也共同表示，民意代表的責任不僅在議會問政，更要走進市民生活，用行動陪伴需要幫助的人；蔡旺詮前議員則指出，東區寒冬送暖活動已連續舉辦21年從未中斷，今年同樣結合迎新春揮毫活動，希望讓弱勢家庭在寒冬中迎來溫暖、安心的新年。

活動當天，台南市登陸慈善愛心會理事長楊松榕、肯尼士國際有限公司董事長李耿誠、冰點空調冷氣股份有限公司總經理林沄錚等善心人士也將到場支持，象徵公私協力、齊心行善的溫暖力量。