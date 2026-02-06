兄弟檔拍片導購仿冒品「月營業額4百萬」　仿17品牌侵權市值2億

記者邱中岳／台北報導

刑事局智財大隊偵一隊在日前接獲線報，有民眾在網路販售仿冒的精品，日前前往攻堅逮捕15人，並查扣仿冒精品4607件，其中涵蓋17個國際知名精品品牌，初步估計該集團每個月營業額上看4百萬，經過驗貨確認查扣的包全數為假貨，初步估計侵權市值達2億元。

警方調查，25歲、23歲的吳氏兄弟，分別在2021年開始創立服飾公司，卻利用通訊軟體向中國大陸叫貨，並且在台灣以拍攝無厘頭廣告的短影音影片吸引觀看流向，再將商品導購置其帳號，並供網友能夠順便上網購買仿冒品。

▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前前往位於新北市蘆洲區的3處倉庫、工作室搜索，另外還前往吳氏兄弟的住處搜索，總共逮捕15人到案說明，另外查扣仿冒精品4607件，其中包含 LV、Moncler、Burberry、Dior、Chanel、Gucci以及愛馬仕等17個國際知名品牌。

警方也查出，吳氏兄弟做仿冒品，每個月都可以創造出4百萬左右的營業額，以每件物品進價300至500元來計算成本，再轉以900至5000元不等的價格出售，初步估計不法獲利至少翻倍賺。

警方訊後將吳氏兄弟以及13名其他員工依照商標法罪嫌送辦，且也通知被仿冒的相關精品公司人員前來驗貨，經過確認每一件都是仿冒品，初步估計侵權市值上看2億元。