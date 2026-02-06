　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄弟檔拍片導購仿冒品「月營業額4百萬」　仿17品牌侵權市值2億

記者邱中岳／台北報導

刑事局智財大隊偵一隊在日前接獲線報，有民眾在網路販售仿冒的精品，日前前往攻堅逮捕15人，並查扣仿冒精品4607件，其中涵蓋17個國際知名精品品牌，初步估計該集團每個月營業額上看4百萬，經過驗貨確認查扣的包全數為假貨，初步估計侵權市值達2億元。

警方調查，25歲、23歲的吳氏兄弟，分別在2021年開始創立服飾公司，卻利用通訊軟體向中國大陸叫貨，並且在台灣以拍攝無厘頭廣告的短影音影片吸引觀看流向，再將商品導購置其帳號，並供網友能夠順便上網購買仿冒品。

▲▼▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前前往位於新北市蘆洲區的3處倉庫、工作室搜索，另外還前往吳氏兄弟的住處搜索，總共逮捕15人到案說明，另外查扣仿冒精品4607件，其中包含 LV、Moncler、Burberry、Dior、Chanel、Gucci以及愛馬仕等17個國際知名品牌。

警方也查出，吳氏兄弟做仿冒品，每個月都可以創造出4百萬左右的營業額，以每件物品進價300至500元來計算成本，再轉以900至5000元不等的價格出售，初步估計不法獲利至少翻倍賺。

▲▼▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後將吳氏兄弟以及13名其他員工依照商標法罪嫌送辦，且也通知被仿冒的相關精品公司人員前來驗貨，經過確認每一件都是仿冒品，初步估計侵權市值上看2億元。

▲▼▲刑事局智財大隊抓兄弟檔賣仿冒品，仿17個奢侈精品品牌，侵權市值2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

舞台崩塌慘叫聲四起「原來是演習」　高市消演練斷肢出血超逼真

兄弟檔拍片導購仿冒品「月營業額4百萬」　仿17品牌侵權市值2億

餵飯不順利！惡保母「打臉彈額頭」　彰化可憐2歲童滿臉黑青

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報警

要女偵查佐「穿辣點」當酒家女使喚！南投縣警局前刑大隊長遭拔官

金門大樓電梯故障！80歲重聽翁「人車受困」　半小時後獲救

快訊／新影片證實找廠商執刀　中榮腦神經外科2名醫遭聲押

金門工地頂樓棧板起火！消防18人急灌救　不排除工人抽菸釀禍

看電影討論劇情被潑水　觀眾怒告侮辱卻輸了

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

舞台崩塌慘叫聲四起「原來是演習」　高市消演練斷肢出血超逼真

兄弟檔拍片導購仿冒品「月營業額4百萬」　仿17品牌侵權市值2億

餵飯不順利！惡保母「打臉彈額頭」　彰化可憐2歲童滿臉黑青

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報警

要女偵查佐「穿辣點」當酒家女使喚！南投縣警局前刑大隊長遭拔官

金門大樓電梯故障！80歲重聽翁「人車受困」　半小時後獲救

快訊／新影片證實找廠商執刀　中榮腦神經外科2名醫遭聲押

金門工地頂樓棧板起火！消防18人急灌救　不排除工人抽菸釀禍

看電影討論劇情被潑水　觀眾怒告侮辱卻輸了

台鐵營收運量飆新高「改革見曙光」　明年上半年啟動票價檢討

開轟前兆？美使館警告公民「立即離開伊朗」　美伊阿曼會談延遲

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

朱孝天現況「滿臉落腮鬍」　與團體決裂後：用自然的狀態面對自己

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

即／79歲勤美創辦人何明憲　判刑3年2月將入獄

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

更多熱門

相關新聞

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論，引起中國政府強烈不滿。日前一名自稱「活人感很重的台灣女生」發布影片，暗示要槍殺高市早苗。影片曝光後，引起網友強烈不滿，「真是台灣人之恥」、「拍這種片真的不尷尬嗎」、「拜託日本政府禁止她入境日本」。

北市府酸雙標用抖音！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安回頭是岸

北市府酸雙標用抖音！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安回頭是岸

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

關鍵字：

拍片抖音導購業績仿冒品

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面