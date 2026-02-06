防制酒駕+改裝車擾民　東港警聯手環保局夜間聯合稽查

▲東港警方會同環保局等單位聯合車輛稽查。（圖／記者陳崑福翻攝）
記者陳崑福／屏東報導
為防制改裝車輛及酒後駕車危害道路安全與社區安寧，東港警分局於1月30日晚間會同屏東縣環保局，於東港鎮台17線、新園鄉台27線等重要路段執行聯合稽查專案勤務，加強取締酒駕及違規改裝車輛，現場共查獲3輛車輛須於期限內重新檢測，逾期未改善將依法開單處罰。
東港警分局指出，本次聯合稽查專案勤務，鎖定改裝車燈（LED、HID）、加裝高音喇叭、違規排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛及酒後駕車等惡性違規行為加強攔查取締。
警方說明，違規改裝車輛除易產生噪音，影響周邊居民生活品質外，刺眼的改裝燈具亦可能造成其他用路人眩光，影響行車視線，進而提高交通事故發生風險，是警方重點取締項目之一。本次勤務中，共有3輛車輛因改裝不符規定，依法通知須於期限內完成檢測改善，否則將依規定開單處罰。
東港警分局長高志正呼籲，酒後切勿駕車，「酒後找代駕、平安回家才是唯一的路」，切莫心存僥倖；同時提醒車主，車輛應維持原廠設計與合法配備，任意改裝不僅影響行車安全，也容易製造噪音，引發民怨。
警方強調，未來將持續結合環保等相關單位推動聯合稽查專案，嚴格取締酒駕及違規改裝車輛，期盼駕駛人自律守法，共同維護道路交通安全與社區安寧。
