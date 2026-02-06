李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

▲《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，在大陸地區設有戶籍者，將喪失臺灣地區人民身分，並連帶喪失選舉、罷免、任職權利。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委李貞秀於就任後，仍保有中國籍，引發雙重國籍爭議，未來可能面臨解職。然而民進黨立委林楚茵今（6日）揭露，李貞秀在2024年1月選舉時，仍在中國設有戶籍，根據《兩岸條例》，李貞秀當時就「不具備參選資格」，「解職」只是假議題，而是李貞秀自始至終就不應當選。

林楚茵表示，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失臺灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵指出，如果攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。

林楚茵直指，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題。她質疑，如果一個候選人在選舉當下就不具備被選舉權，那麼憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？

最後，林楚茵強調，關於李貞秀雙重國籍的爭議，結論其實就是，李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」只是假議題，當時沒除中國戶籍，就沒有參選資格，自始至終就不應當選。