國際

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

▲日本駐華大使垂秀夫。（圖／CFP）

▲日本前駐華大使垂秀夫。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

曾被稱為中國最恐懼的男人、以對華立場強硬著稱的日本前駐華大使垂秀夫，近日媒體踢爆，他在卸任後被拍到多次出入一名中國籍女子的公寓，甚至與對方的孩子互動親密，遭質疑在正宮妻子外另組「第二家庭」。由於垂秀夫掌握大量外交機密，此舉也被專家指出，恐讓日本國家安全陷入重大風險。

卸任大使變身「爸爸」？　週末頻繁進出中國女公寓

根據《週刊Post》報導，1月24日晚間，一名戴著阪神虎隊紀念帽、身穿羽絨外套的男性，神色戒備地進入東京都心某棟公寓，此人正是前駐中大使垂秀夫。據悉，該公寓住戶為一名中國籍女子A女及其孩子，房產登記也在A女名下。

媒體目擊，垂秀夫在週末期間頻繁前往該處，甚至擁有感應鎖。去年12月，更拍到垂秀夫與A女的孩子一同過夜後，隔日與A女母子先後離開公寓。為了掩人耳目，垂秀夫在路上刻意不與母子對視，直到三人在車內會合後，他才露出輕鬆笑容與孩子談笑，互動宛如親生父親。

「三人床照」曝光　親密關係疑回溯大使現職期

面對媒體直擊，A女雖極力否認交往，聲稱垂秀夫「只是朋友」，但當記者出示兩張關鍵合照時，A女並未否認照片真實性。

其中一張照片顯示，年輕時期的垂秀夫與長髮的A女並肩坐在飯店床沿，中間夾著一名幼童，氣氛和樂；另一張則是三人依偎在戶外長椅上的合照。

報導指出，對照照片中孩子的年齡，這段關係可能已維持10年以上。這意味著垂秀夫在擔任外務省中國蒙古課長、駐中公使，甚至在2020年至2023年擔任駐中大使期間，就已經與這對中國母子建立了親密關係。

外交機密受考驗　專家憂：恐落入「美人計」陷阱

垂秀夫在任內以反駁中方、強勢維護日本利益著稱，曾因核處理水問題被封為「中國最警戒的外交官」。然而，外交評論家山上信吾指出，外交官與潛在敵對國家的女性發生關係，是國家安全的大忌，必須警惕「美人計」風險。

中國《國家情報法》規定國民有義務配合國家情報工作。即便垂秀夫已退職，仍負有終身守秘義務；若他在現役期間就與中國籍人士有此私交，而日本政府若不知情或放任，將被視為國家危機管理體系的巨大缺失。

垂秀夫強硬反擊：我是平民、探查隱私違法

針對指控，垂秀夫在接受採訪時表現得相當憤怒，反覆強調自己現在是「民間人士」，並稱，「探查民間人士隱私是違法的吧？」對於三人合照，他則宣稱「完全不知道、這時代照片隨便都能造假」。

隨後，垂秀夫透過律師發函抗議，表示其私生活與社會活動無關，應受完整保護。外務省對此僅冷淡回應「無法回答」；內閣官房則表示不對已退職人員發表評論。

02/04 全台詐欺最新數據

