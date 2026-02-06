　
    • 　

欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

▲欠罰單開進基隆！他欠12萬罰單車秒被扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲黃男昨日駕車至基隆市區，於路邊停車格停放車輛時，隨即被「智慧扣車系統」偵測並通報執行人員，書記官迅速抵達現場對車輛實施查封，黃男見狀立即辦理分期繳款手續。。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一名黃姓男子因積欠交通罰單共12萬餘元，經新北市政府移送法務部行政執行署宜蘭分署強制執行。雖經多次通知，黃男仍未繳納，且名下無存款可供扣款。昨（6日）黃男將車輛停放在基隆市路邊停車格時，即時遭「智慧扣車系統」通報並查封；黃男趕赴現場後，當場辦理分期繳款，車輛才免於被拖吊拍賣。

宜蘭分署近年與基隆市政府交通處合作，整合路邊停車收費資訊系統，一旦發現欠繳交通罰單的車輛停放，便立即通報執行分署進行查扣評估。近期更將通報範圍擴大到新北市平溪、雙溪、瑞芳、貢寮、金山、萬里等六區的欠款車輛。

▲欠罰單開進基隆！他欠12萬罰單車秒被扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃男因欠繳交通罰單等費用共12萬餘元，經移送宜蘭分署執行後，屢次通知均未出面處理，名下也無存款可供執行。據了解，他平時活動範圍多在瑞芳一帶，較少前往基隆，雖已被列管，但因行蹤不定難以追查。昨日他因事駕駛一輛7年車齡的自小客車至基隆市信二路，短暫停入路邊停車格後，隨即被系統鎖定。

書記官接獲通報後迅速抵達現場查封車輛。黃男趕到現場時，向執行人員表示因工作忙碌，未留意相關罰單通知。得知車輛可能被拖吊並拍賣後，他立即配合辦理分期還款，車輛因此未被拖離。

宜蘭分署呼籲民眾，收到繳款通知後應於期限內繳納；若確有經濟困難，應主動聯繫移送機關或執行分署說明財產狀況，並提出合適的清償計畫或申請分期付款，切勿置之不理，以免後續面臨薪資、存款遭扣押，甚至動產、不動產被查封拍賣，影響自身權益。

