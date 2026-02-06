　
社會焦點

餵飯不順利！惡保母「打臉彈額頭」　彰化可憐2歲童滿臉黑青

▲▼小孩,大哭,愛哭包,難過,傷心。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲彰化一名陳姓托育員徒手拍打導致幼童臉部挫傷瘀青。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名陳姓托育人員，受託照顧一名未滿兩歲的幼童，竟因餵食過程不順其意，動手彈打、拍擊幼童臉頰及額頭，導致幼童前額與左臉頰多處挫傷瘀青。彰化地方法院審理後，認定觸犯「成年人故意對兒童犯傷害罪」，判處3月徒刑。

判決指出，陳姓托育員於114年2月1日起，受一名母親委託，在彰化縣某鎮的托育處所照顧其年幼的兒子。然而，在3月26日下午，因餵食過程不如預期，情緒失控，竟以手指彈擊邱童的臉頰與額頭，並出手拍打其額頭。這些粗暴舉動導致年幼的邱童臉部受傷，事後經醫院診斷，確認受有「前額、左顏面挫傷併瘀傷」等傷害。

托育員坦承餵食不順打小孩

案經幼童媽媽發現傷勢後，提出包括醫院的診斷證明、幼童傷勢照片、托育處所的監視器畫面截圖，以及雙方LINE對話紀錄等證據提告傷害告訴。面對這些事證，陳姓托育員在警詢、偵查及法院準備程序中均坦承犯行。法院根據相關事證，確認其傷害行為屬實。

法官認定，被告身為受託的托育人員，本應以極大的愛心、耐心履行照顧職責，卻因一時不耐而對毫無抵抗能力的幼童施加暴力，行為實屬不該。依「成年人故意對兒童犯傷害罪」論處。

托育員判3月徒刑

法官在量刑時，審酌其雖無前科、素行尚可，且坦承犯行，但其犯罪動機僅因餵食不順，手段對幼童而言已構成身心傷害，且至今未與被害人家屬達成和解或賠償損害。判處有期徒刑三個月。

