繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

財政部北區國稅局基隆分局昨（5日）前往中華電信基隆營運處張貼紅單祝賀，去年11-12月期統一發票開獎後，其中1組特別獎1000萬元的中獎發票落在基隆。這位幸運民眾於114年11月到電信公司繳納電話費，僅付了173元就抱回千萬大獎。

北區國稅局基隆分局說明，許多民眾可能不清楚電話費、水電、瓦斯等繳費也能對統一發票，繳費後常未多加留意。本次基隆中獎者便是因繳納電話費而獲得大獎，提醒民眾務必注意各類繳費收據或載具號碼，以確保兌獎權益。

基隆分局進一步提醒，國營事業單位如水、電、瓦斯及電信費的帳單或已繳費憑證上，都會登載一組載具號碼，請民眾妥善保管。開獎後可依載具號碼列印中獎電子發票證明聯，至兌獎服務據點領取獎金。

此外，若已於開獎前設定中獎獎金自動匯款，只須於開獎隔月6日等待獎金入帳即可。若於開獎後才設定或未設定領獎帳號，則需至四大超商的多功能事務機列印中獎發票，再進行兌領。

基隆分局也表示，114年11-12月統一發票領獎期間自今年2月6日起至5月5日止；而114年9-10月的中獎發票領獎期限則至今年3月5日截止，請中獎民眾及時兌領，以免權益受損。

最後，基隆分局呼籲民眾消費購物時記得索取統一發票，並存入載具。透過索取、捐贈至中獎兌領全程無紙化，不僅節能減碳，也能為保護環境盡一份心力。