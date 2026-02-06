　
繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

▲繳173元中華電信電話費竟中千萬發票。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲財政部北區國稅局基隆分局昨日前往中華電信基隆營運處張貼紅單祝賀，開出1張統一發票千萬元特別獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

財政部北區國稅局基隆分局昨（5日）前往中華電信基隆營運處張貼紅單祝賀，去年11-12月期統一發票開獎後，其中1組特別獎1000萬元的中獎發票落在基隆。這位幸運民眾於114年11月到電信公司繳納電話費，僅付了173元就抱回千萬大獎。

北區國稅局基隆分局說明，許多民眾可能不清楚電話費、水電、瓦斯等繳費也能對統一發票，繳費後常未多加留意。本次基隆中獎者便是因繳納電話費而獲得大獎，提醒民眾務必注意各類繳費收據或載具號碼，以確保兌獎權益。

基隆分局進一步提醒，國營事業單位如水、電、瓦斯及電信費的帳單或已繳費憑證上，都會登載一組載具號碼，請民眾妥善保管。開獎後可依載具號碼列印中獎電子發票證明聯，至兌獎服務據點領取獎金。

此外，若已於開獎前設定中獎獎金自動匯款，只須於開獎隔月6日等待獎金入帳即可。若於開獎後才設定或未設定領獎帳號，則需至四大超商的多功能事務機列印中獎發票，再進行兌領。

基隆分局也表示，114年11-12月統一發票領獎期間自今年2月6日起至5月5日止；而114年9-10月的中獎發票領獎期限則至今年3月5日截止，請中獎民眾及時兌領，以免權益受損。

最後，基隆分局呼籲民眾消費購物時記得索取統一發票，並存入載具。透過索取、捐贈至中獎兌領全程無紙化，不僅節能減碳，也能為保護環境盡一份心力。

