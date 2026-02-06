育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報警

▲嘉義縣水上鄉發生妻子水果刀殺死丈夫的案件。（資料圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣水上鄉三和村一處民宅2025年中旬發生一起殺人案！一名30歲黃姓人妻持水果刀朝莊姓丈夫狂捅15刀，隨後將刀子從陽台丟到一樓，莊姓小叔發現出事趕緊報警處理。警消獲報趕抵，將莊男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。日前嘉義地檢署宣布偵結，依照殺人罪嫌將黃姓人妻起訴。

回顧整起案發經過，2025年8月6日凌晨1時42分警消接獲通報，三合村一處住宅發生緊急救護案件，隨即派員趕抵現場處理，抵達後發現，36歲莊姓丈夫身中多刀，已失去生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後，莊男仍因傷勢過重宣告不治。

附近鄰居透露，莊姓夫妻都是外送員，並沒有正職工作，加上育有3名未滿6歲的幼兒，雙方長期為了家庭開銷、子女照顧問題爆發口角。事發當下，夫妻倆又因故爆發爭執，黃女一怒之下持刀砍人，自己手掌也受傷。

根據檢方調查，黃姓妻子當時在3樓更衣間持水果刀朝莊姓丈夫接續揮砍、刺擊，莊男身中15刀，而黃姓妻子犯案後，隨即將水果刀朝陽台外丟棄到一樓，後來居住在4樓的莊男胞弟報警，全案因此曝光，嘉義地檢署日前偵結，依照殺人罪嫌將黃姓妻子起訴。