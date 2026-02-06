　
大陸 大陸焦點 特派現場

加拿大電動汽車新戰略將與中國合作　總理卡尼推2040普及率90%目標

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

▲加總理卡尼強化對華合作打造電動車新戰略。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）於昨5日宣布一項大規模電動車發展戰略，計畫投入數十億加元透過撥款、財政補貼及稅收優惠等手段，加速加拿大電動車產業鏈的轉型。值得關注的是，卡尼同時明確表態，加拿大將與中國合作推動本土生產與出口。此舉不僅是為了達成2040年電動車普及率90%的目標，更反映出加國在美加關稅摩擦日益嚴重的背景下，急於透過加強對華關係來實現出口市場多元化，以維護國內超過12萬個相關就業崗位。

陸媒《新華社》報導，加拿大總理卡尼5日宣佈一項電動汽車發展新戰略，通過撥款、財政補貼和稅收優惠等措施對該領域給予大力支持。同時，加拿大還將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動汽車。

根據這項戰略，加拿大將啓動一項為期五年、耗資23億加元（1加元約合0.73美元）的「電動汽車可負擔計劃」，為相關消費者提供補貼。加政府還將實施更嚴格的溫室氣體排放標準，目標是到2040年實現90%的電動汽車普及率。

產業扶持方面，加國政府預計撥款30多億加元協助傳統汽車產業轉型，並加碼15億加元用於擴建全加國的充電網絡基礎設施。

根據加拿大總理府發佈的聲明，加拿大將致力於促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對華合作，以實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成全球電動汽車領域的領導者之一。

目前超過90%的加拿大製造汽車和60%的加拿大製造零部件出口到美國，而美國汽車關稅正威脅加拿大的汽車製造業以及12.5萬個直接相關的就業崗位。

這使得加國政府意識到，必須跳脫單一市場依賴，轉向與亞太地區特別是中國進行更深層次的對接。針對此項戰略，加拿大國內汽車製造業與相關工會對政府投入資金表示歡迎，但亦有部分輿論關注加中合作在國際政治環境下的執行細節。

回顧中加關係從冰點到破冰，自2018年孟晚舟事件後，加中關係一度降至冰點。2025年至2026年間，隨著加方對美貿易壓力激增，加國政府轉向更為理性務實的「多元化」外交。卡尼上任後，加方積極尋求在氣候行動與電動車產業與中方對接，試圖緩解因美方關稅壁壘造成的經貿損失，兩國高層商務代表團已恢復互訪，中加關係正逐步進入經貿先行的局部回

加拿大電動車中加合作汽車產業關稅

