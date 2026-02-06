AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

▲蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

1.25兆國防特別預算持續遭藍白封殺，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日在各公開場合不斷提及通過該預算的重要性，外界解讀是在對藍白喊話。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）直言，「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪。

蕭旭岑今早接受中廣「千秋萬事」專訪。針對近日數名美國參議員點名在野黨立委批評一事，蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，賴清德不增加軍人的待遇，美國人當然不能干涉我國內政，即使賴清德這麼可惡，他也不贊成美國人對我國軍人預算的事情說三道四。

蕭旭岑也說，一般黨內同志也不見得知道放話罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已。谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸，大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

蕭旭岑說，國防預算本來就要審，只是因為軍人加薪預算不願編列，所以才卡住。國民黨從來都不擋軍購，只是要合理。民眾黨已提了版本，國民黨未來可以考慮，針對這樣的條例草案更嚴格的審視，民眾黨版可作為參考。

