　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

▲蕭旭岑出席黨外在野大聯盟成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

1.25兆國防特別預算持續遭藍白封殺，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日在各公開場合不斷提及通過該預算的重要性，外界解讀是在對藍白喊話。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）直言，「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪。

蕭旭岑今早接受中廣「千秋萬事」專訪。針對近日數名美國參議員點名在野黨立委批評一事，蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，賴清德不增加軍人的待遇，美國人當然不能干涉我國內政，即使賴清德這麼可惡，他也不贊成美國人對我國軍人預算的事情說三道四。

蕭旭岑也說，一般黨內同志也不見得知道放話罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已。谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸，大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

蕭旭岑說，國防預算本來就要審，只是因為軍人加薪預算不願編列，所以才卡住。國民黨從來都不擋軍購，只是要合理。民眾黨已提了版本，國民黨未來可以考慮，針對這樣的條例草案更嚴格的審視，民眾黨版可作為參考。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了
育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

開轟前兆？美使館警告公民「立即離開伊朗」　美伊阿曼會談延遲

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

更多熱門

相關新聞

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

民眾黨主席黃國昌接受專訪時，針對1.25兆軍購特別條例，質疑美國在台協會（AIT）處長谷立言介入台灣內政太深，行政院發言人李慧芝今（5日）則反指，政治人物這樣不專業、偏頗的指控，「我們是感到非常遺憾」。對此，民眾黨發言人張彤回擊，民進黨政府在治國無能、無力解決人民問題之際，慣性以不理性且偏激的指控模糊焦點，這種「解決不了問題就解決提出問題的人」的惡行，更令全台灣人民感到遺憾。

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院：不專業指控

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院：不專業指控

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

最簡單「信封理財法」掀熱議

最簡單「信封理財法」掀熱議

關鍵字：

AIT藍白預算蕭旭岑谷立言

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面