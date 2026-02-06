柏崎刈羽核電廠即將重啟　估3月「正式商轉」！排除警報誤響原因

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠即將投入商業運轉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本東京電力公司宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機將於2月9日重新啟動，並預定從3月19日起開始商業運轉。去年恢復運轉時，核分裂控制棒的警報系統接連出包，導致原子爐短暫停止，經調查後證明是警報系統設定錯誤所致，東電已完成全面修正。

根據《日本放送協會》，柏崎刈羽核電廠6號機原本預計1月21日重啟運轉，但在操作控制棒以抑制核反應的過程中，警報聲不斷響起，僅運行約29小時後便緊急停止。經調查，問題源自「逆變器」（inverter）裝置的警報設定。儘管裝置本身運作正常，但對於啟動電流的微小波動誤判為異常而觸發警報。

東電表示，該警報主要用於檢測作業，並不會對裝置安全造成影響，因此已將205根控制棒的警報設定重新調整，確保不再誤響。

東電指出，由於此次修正，商業運轉日期比原計畫延後20天，將於3月19日正式開始。日本原子能管制委員會（NRA）也將在今（6）日下午收到東電重新申請的文件。

東電柏崎刈羽核電廠所長稻垣武之在記者會上表示，「我們清楚感受到地方居民的擔憂，將持續提供完整說明，未來若發生狀況，也會立即妥善應對。」

日本政府方面，內閣官房副長官佐藤啓強調，重新運轉核電廠必須確保「安全第一」，因此要求東電維持安全意識，持續改善運作，並對相關人士提供詳細說明，「恢復核電廠運作的前提是確保安全，以及獲得地方自治體與居民們的理解，政府將持續加強防災體制與資訊公開。」

東電強調，所有問題均已處理完畢，重啟6號機後將持續監控運轉狀態，確保安全無虞。據悉，柏崎刈羽核電廠是日本規模最大的核電設施之一，6號機順利重啟對地方供電以及全國能源穩定供應均具重要意義。

