胡潤中國500強發布　騰訊、字節跳動、阿里居陸企前三

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

胡潤研究院發布《2025胡潤中國500強》，列出了兩岸500強非國有企業，並按照企業價值進行排名。其中，騰訊、字節跳動、阿里巴巴是位居榜單前三名的大陸企業，北京、上海和深圳仍是胡潤中國500強企業數量最多的前三大城市。

《2025胡潤中國500強》榜單也將台灣企業納入其中，並將台積電稱為「中國價值最高的民營企業」，價值成長3.5兆元（人民幣，下同），以10.5兆元居冠。

大陸企業方面，騰訊價值成長1.9兆元，以5.3兆元穩居榜單第二。字節跳動價值成長1.8兆元，以3.4兆元保持第三，109％的漲幅也是前十名中的第一。

值得注意的是，小米首次進入榜單前十，價值成長3570億元，以1兆元位列第八，主要得益於小米汽車業務的爆發式成長以及手機高端化突破帶來的盈利躍升。

此次500強企業總價值上漲21兆元（38％），達到77兆元，以半導體行業成長最多，超越生命健康，成為胡潤中國500強企業的第二大行業，工業產品行業仍然第一，生命健康行業位列第三。此外，成長較多的還有化工、金屬與礦產以及能源等行業。下降最多的則是房地產，其次是零售。

▲位於北京的字節跳動辦公大樓。（圖／視覺中國）

北京、上海和深圳仍然是胡潤中國500強企業數量最多的前三大城市，分別有59家、57家和49家。前六大城市的企業數量佔總數的50％。今年企業數量成長最多的城市是上海，增加了7家，其次是杭州和紹興，各增加了3家。

《2025胡潤中國500強》的上榜門檻比上一年上升75億元，達到340億元（漲幅28％）。500強企業的總價值成長21兆元（38％），達到77兆元。平均價值成長415億元，達到1530億元。

上榜企業中，有386家企業的價值比上一年有所成長，其中包括95家新上榜企業；16家企業的價值與上一年持平；102家企業的價值有所下降。65％為B2B企業，比上一年增加8％；35％直接面向消費者。

此外，75％的企業提供實體產品；25％提供軟體或服務。半導體、傳媒娛樂、工業產品以及消費品這四個行業佔據了胡潤中國500強總價值的一半。500強企業的平均年齡為29歲，即平均成立於1996年。

▼阿里巴巴杭州總部。（圖／記者魏有德攝）