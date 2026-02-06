黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選戰後動作頻頻，力拼能在將來代表藍白合出線參選。對此，媒體人黃暐瀚今（6日）直言，黃國昌若想要在這麼短的時間逆轉、超車李四川，不太可能，根據民調，李四川在新北市「獨走」，不管一對一或「三腳督」，李四川都能贏，年底「川慧大戰」，已是板上釘釘。

黃暐瀚表示，國民黨陣營最近浮現地方大選提名「焦慮」，包括新竹縣「亂」、台中市「急」、宜蘭縣「未知」，新北市則「望川」秋水。其中在新北市的部分，黃暐瀚認為，顯然藍營急，但四川不急。

黃暐瀚指出，李四川前兩天親自駁斥「農曆年前請辭說」，並強調此刻就是專心完成輝達簽約。他直言，對李四川來說，農曆年前提名，跟農曆年後提名，有什麼不同呢？大選最後是勝是敗，難道只取決於是2月提名李四川，還是3月嗎？

此外，黃暐瀚說，做工程的人，永遠專注在眼前，因為工程過程容不得錯，一點小瑕疵，就有可能會造成之後的失敗，況且根據最新的民調，李四川在新北市「獨走」，不管一對一或「三腳督」，李四川都能贏。

黃暐瀚說明，選戰都沒開始起跑，李四川的「優勢」肯定不是「拜票」跑出來的，而是「做事」形象受市民信賴，因此，對李四川來說，做事就是最好的「競選」，而不是掛著參選人背帶，到處去懇託。

至於新北市藍白合的部分，黃暐瀚點出，最晚3月底，藍白要確定共推誰，目前「時間」只剩1個多月，黃國昌若想要在這麼短的時間逆轉、超車李四川，不太可能。

最後，黃暐瀚強調，年底新北市選戰的答案已經很清楚，就是「四川拚巧慧」，他認為，蘇巧慧是近年來民進黨最強的新北市長參選人，年底川慧大戰，已是板上釘釘。