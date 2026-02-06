要女偵查佐「穿辣點」當酒家女使喚！南投縣警局前刑大隊長遭拔官

▲前南投縣刑大大隊長蕭榮哲(右) 。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣政府警察局前刑警大隊長蕭榮哲遭《鏡週刊》爆料，指稱去年開口要求一名年輕女偵查佐「穿辣一點」，並出席餐會倒酒，把女警當酒家女使喚，甚至涉嫌性騷擾、職場霸凌、公車私 用等等，因此遭記過並調整職務。南投縣警局表示，蕭已不適任主管職務，予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分。

據了解，蕭榮哲警大70期畢業，原在台中市警局擔任偵查隊長，後調任為刑事警察局中部打擊犯罪中心隊長，並於2024年1月到任南投縣警局刑警大隊大隊長一職，未料蕭在任2年間爭議頻傳，據《鏡週刊》報導，蕭屢次要求一名年經貌美的女偵查佐陪同出席餐會，並要她「穿辣一點」，餐敘期間還要求幫忙倒酒，宛若將女偵查佐當作酒家女使喚；在該名女警受不了向上報告後，竟還遭蕭哲榮以三字經爆粗口飆罵，最終該名女警無法承受壓力，選擇請辭離開警界。

事件曝光後，南投縣警察局主動自清自檢，經調查，蕭員確實有物化女性等不當言行，在內部領導與管理上亦存有多項缺失，惟並未接獲當事人正式申訴；考量相關傳聞已涉及職場紀律與管理責任，本局基於維護同仁工作權益與組織風紀，針對蕭員未能妥適履行主管應有之管理與照顧同仁責任，已不適任主管職務，報請警政署予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分。

南投縣警局表示，本局一向重視性別平權與職場尊重，對於任何不當言行或管理失當，均秉持零容忍原則審慎處理，未來亦將持續加強主管考核與管理機制，營造安全、尊嚴且專業的工作環境。