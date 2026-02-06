舞台崩塌慘叫聲四起「原來是演習」　高市消演練斷肢出血超逼真

▲▼高市消防局第六大隊在杉林區森林市集公園模擬「大型群聚事故」演習，場面逼真。 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

假日時分，森林市集竟傳出舞台倒塌，民眾血流如注？別驚慌，這是高市消防局第六大隊的保命演練，為了因應大型活動潛在的災難風險，消防局昨（5）日在杉林區森林市集公園，大規模模擬「大型群聚事故」演習，現場傷患「頭破血流、大出血」樣樣來，更首度聯手旗山醫院急診室「白衣天使」衝前線，結合超音波、插管等高階醫療，展現守護大旗美地區市民安全的強大決心。

演練現場模擬森林市集正嗨，舞台卻突然無預警垮塌，造成多名群眾受困、重傷。高市消防局第二中隊獲報後，火速出動鄰近5個分隊到場支援。為了貼近真實災難，傷情設計一點也不馬虎，出現「大出血、頭部創傷、腹部重擊」等血淋淋處置情境。消防隊員頂著烈日，迅速將受困者脫困並進行檢傷分類，現場氣氛緊張程度爆表。

這次演習最吸睛的，莫過於「消防×醫療」的強強聯手，旗山醫院急診團隊首度走出診間，進駐現場醫療站，直接在公園內架起超音波機台、模擬氣管插管。旗山醫院急診部主任曾暐昕指出，透過這次合作，醫護能掌握到院前的處置流程，優化雙方默契，「要讓市民享有最安心的救護服務」。

會後檢討中，包含義大醫院主任張釗慎、李國新及衛福部台東醫院副院長梁祐瑋等醫療醫師列席指導。專家們也回想起多年前「那瑪夏虎頭蜂攻擊」的大量傷病患慘案，強調平時演練的重要性，對消防局第六大隊定期「練兵」保命的作為給予高度評價。