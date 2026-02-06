　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今舉辦新春記者會，說明114年成果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今公布114年準點率扣除不可抗力因素僅97.02%，未達準點率97.5%目標，由於準點率以列車到終點站誤點時間計算，與民眾感受出現落差，台鐵預計最快今年上半年將推出「各車站準點率」管控新措施，進一步分析誤點原因外，準點率高的車站也將配合激勵制度給予鼓勵。

台鐵總經理馮輝昇指出，台鐵準點率受到外物入侵、死傷事故影響較多，包括民眾闖入軌道或異物掉入等不可抗力因素，讓民眾感受列車有延誤，另外去年12月發生兩起電車線設備損壞，也造成影響較大的延誤，讓準點率下降，不過今年1月平均準點率扣除不可抗力因素已提高至98.3%，台鐵未來將持續改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮輝昇進一步說明，台鐵去年列車準點率97.02%，相較英鐵準點率84.8%、德鐵89.5%、瑞鐵94.1%，台鐵算是維持不錯的成績，今年度將針對各站準點率管控，車站停靠列車的延誤才是旅客實際感受，而非列車抵達終點站誤點的平均值。

馮輝昇說，行控中心可精準掌握每一列車、每一站的準點與延誤秒數。但過去的準點率計算方式，是以列車「5分鐘內到終點站」作為標準，導致中間站即便延誤，只要列車後段追回時間，最終仍被視為準點，對中途上下車的旅客而言，實際感受卻是「我在這一站被延誤了」，但列車到終點站沒有延誤，造成數據與感受的落差。

為強化準點率控管，馮輝昇表示，台鐵近期將針對各車站準點率控管推出新的措施，主要是因為發現整體平均準點率，與民眾實際感受之間存在落差。因此，台鐵已成立「誤點改善小組」，除了持續控管整體、累次的準點率外，也會針對各車站的誤點情形進行個別控管，讓各站站長能更直接感受到旅客的實際感受。

馮輝昇說明，在實務面上，將要求站務人員在列車出發準備作業、車門啟閉、列車進站，以及列車監視等流程，都能在一定時間內完成。這些項目未來也將納入列車長與相關人員作業績效的重要考核環節，未達標準的車站在工作考核可能會有影響，準點率表現良好的車站，也會搭配激勵制度給予鼓勵，目前正在進行相關制度和機制建立，該措施預計今年上半年開始推動。

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠(左)、總經理馮輝昇(右)。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長鄭光遠表示，目前除了立即著手改善準點問題外，台鐵也正進行較大幅度的結構性調整。未來將整合站務、車務與相關管理，成立「運務管理處」，並涵蓋三大面向，第一是各車站站務管理，其中包含服務流程、轉乘節點等軟體面管理；第二是場站設施管理，包括電梯、電扶梯等設施，統一納入管理體系；第三，是列車長與車班調派管理，設置專責單位，負責列車長的調度與管理。

鄭光遠說，盼未來透過整合，在準點率控管上更為即時，讓每一位站長都能真正體會旅客的感受；同時也讓整體運務管理更加完整，各站之間資訊互通、隨時掌握狀況，列車長在不同車班之間也能彼此銜接、互相支援。最終目標是希望讓旅客感受到「有溫度」的服務，他承認目前旅客感受到台鐵服務的「溫度」仍不足，未來將在安全基礎之上，必須進一步做到便捷、舒適，這才是服務旅客的核心。

鄭光遠強調，各車站準點率控管是希望未來能從列車延誤「個別事件」中找出問題，逐步建立一套系統，讓每一個問題都能被看見，進而改善整體服務品質。單一車站的準點率，並非完全由站長所能控制，延誤可能來自車輛故障、電車線、供電系統等多重因素，因此制度設計上必須謹慎，避免造成基層人員的不公平感受，各車站準點率也僅是檢視延誤的依據之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了
育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」他質疑：是不是涼了？　官方曝原因

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」他質疑：是不是涼了？　官方曝原因

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

更多熱門

相關新聞

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

捷運黃線Y10聯合開發案6日動土，基地附近就是台鐵民族站，未來會與黃線Y10民族站以地下連通道相連，打造「到站就到家」的捷運宅，該案規劃地上24層、地下5層住商複合大樓，全案投資約68億元，預計2032年完工，外界預估開價也要5字頭。

高鐵延伸宜蘭「衝擊台鐵年營收少6.27億」　爭取虧損補貼

高鐵延伸宜蘭「衝擊台鐵年營收少6.27億」　爭取虧損補貼

俄列車脫軌大爆炸　超巨火球竄天

俄列車脫軌大爆炸　超巨火球竄天

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

關鍵字：

台鐵準點率列車延誤誤點車站

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面