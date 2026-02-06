　
民生消費

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王2月10日起漲價。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

不敵原料、人事成本上漲，漢堡王宣布2月10日起調漲「套餐售價」，A、B共2款套餐組合皆變貴10元，並停賣C套餐組合，換算下來，目前單價最高的四層牛無麵包堡搭配B套餐漲至364元。

▲▼漢堡王菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲漢堡王目前菜單。（圖／記者蕭筠攝）

漢堡王升級A套餐組合從45元漲至55元、B套餐組合從55元漲至65元、C套餐組合則停賣；以最便宜的74元華鱈魚堡換算，原搭配A套餐只要119元，調漲至129元，而單點最貴的四層牛無麵包堡搭配套餐，漲價後最少354元、最貴364元才能吃到。不過單堡售價及點心、飲料則不調漲。

業者表示，近年因原料、人事成本不斷上漲，故針對套餐組合做出微幅調漲。業者也透露，今年將持續展店，桃園以北為主要區域，預計開出10間新店。

▲▼肯德基漲價品項。（AI協作圖／記者陳嘉恩製作，經編輯審核）

▲肯德基漲價品項。（AI協作圖／記者陳嘉恩製作，經編輯審核）

肯德基則於今年1月調漲部分商品售價，業者稱平均漲幅0.7%，其中分享拼盤漲13元最多，從255元變268元，漲幅達5%，而個人配餐全變貴，XL全明星配餐漲3元最高。

▲▼肯德基菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基針對個人配餐微調1.7元。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》整理肯德基調漲品項如下：

個人餐
XL全明星配餐 115元→118元
經典配餐 55元→56元
雙享配餐 80元→82元

點心
青花椒薯條 60元→62元
點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小) 65元→67元
香酥脆薯(中) 50元→52元
香酥脆薯(小) 40元→41元
香酥脆薯(大) 66元→69元
超蝦點心拼盤 175元→182元
分享拼盤 255元→268元

飲品
冰義式咖啡 69元→71元
熱義式咖啡(小) 36元→37元
熱義式咖啡(大) 49元→51元

早餐
花生肉鬆嫩雞蛋堡 65元→67元
花生起司蛋堡 35元→36元
吮指嫩雞燒餅 56元→58元
總匯歐姆蛋燒餅 50元→52元
紅藜燕麥嫩雞粥 46元→48元
薯餅 25元→26元
花生吮指嫩雞蛋堡套餐 84元→85元
花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐 84元→86元
吮指嫩雞蛋堡套餐 75元→76元
花生起司蛋堡套餐 49元→50元
吮指嫩雞燒餅套餐 75元→77元
總匯歐姆蛋燒餅套餐 69元→71元
紅藜燕麥嫩雞粥套餐 65元→67元
花生好事雙堡餐 119元→122元
雙雞特享雙人餐 138元→141元

02/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

漢堡王推「新春好事花生餐69折」　最多現省135元

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

全家咖啡「買6送6」只限今天　7-11周末美式、精品買2送2

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

