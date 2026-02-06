快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

▲漢堡王2月10日起漲價。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

不敵原料、人事成本上漲，漢堡王宣布2月10日起調漲「套餐售價」，A、B共2款套餐組合皆變貴10元，並停賣C套餐組合，換算下來，目前單價最高的四層牛無麵包堡搭配B套餐漲至364元。

▲漢堡王目前菜單。（圖／記者蕭筠攝）

漢堡王升級A套餐組合從45元漲至55元、B套餐組合從55元漲至65元、C套餐組合則停賣；以最便宜的74元華鱈魚堡換算，原搭配A套餐只要119元，調漲至129元，而單點最貴的四層牛無麵包堡搭配套餐，漲價後最少354元、最貴364元才能吃到。不過單堡售價及點心、飲料則不調漲。

業者表示，近年因原料、人事成本不斷上漲，故針對套餐組合做出微幅調漲。業者也透露，今年將持續展店，桃園以北為主要區域，預計開出10間新店。

▲肯德基漲價品項。（AI協作圖／記者陳嘉恩製作，經編輯審核）

肯德基則於今年1月調漲部分商品售價，業者稱平均漲幅0.7%，其中分享拼盤漲13元最多，從255元變268元，漲幅達5%，而個人配餐全變貴，XL全明星配餐漲3元最高。

▲肯德基針對個人配餐微調1.7元。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》整理肯德基調漲品項如下：

個人餐

XL全明星配餐 115元→118元

經典配餐 55元→56元

雙享配餐 80元→82元

點心

青花椒薯條 60元→62元

點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小) 65元→67元

香酥脆薯(中) 50元→52元

香酥脆薯(小) 40元→41元

香酥脆薯(大) 66元→69元

超蝦點心拼盤 175元→182元

分享拼盤 255元→268元

飲品

冰義式咖啡 69元→71元

熱義式咖啡(小) 36元→37元

熱義式咖啡(大) 49元→51元

早餐

花生肉鬆嫩雞蛋堡 65元→67元

花生起司蛋堡 35元→36元

吮指嫩雞燒餅 56元→58元

總匯歐姆蛋燒餅 50元→52元

紅藜燕麥嫩雞粥 46元→48元

薯餅 25元→26元

花生吮指嫩雞蛋堡套餐 84元→85元

花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐 84元→86元

吮指嫩雞蛋堡套餐 75元→76元

花生起司蛋堡套餐 49元→50元

吮指嫩雞燒餅套餐 75元→77元

總匯歐姆蛋燒餅套餐 69元→71元

紅藜燕麥嫩雞粥套餐 65元→67元

花生好事雙堡餐 119元→122元

雙雞特享雙人餐 138元→141元