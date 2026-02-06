　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲原PO被口罩的金屬壓條割傷。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人口罩一脫，就是對折放進口袋。不過就有網友分享自身經驗，透露她隨手將對折的口罩放入口袋，沒想到在如廁後、拉起褲子的瞬間，被金屬壓條給割傷。貼文曝光後，引起討論。

上廁所拉褲子　大腿遭口罩壓條刮傷

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「千萬不要把對折口罩放口袋上廁所」為標題發文，提到自己當時上完廁所拉起褲子，瞬間感覺大腿被東西刮到。當下她發現是口袋內的口罩壓條，但並未多想，僅隨手將口罩拿出來放在一邊，甚至在穿好褲子後也沒有明顯的痛感。

晚間驚見16公分傷口　讓她嚇一跳

直到當天晚上，原PO才發現大腿被割出約16公分的傷口，讓害怕看到流血與傷口的她，嚇了好大一跳。她表示雖然事發當下無感，但事後看見傷口卻產生心理作用，覺得既疼痛又可怕，因此特別發文提醒大家。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些口罩壓鼻樑的金屬條很銳利，之前也被割過，可以換一家口罩品牌，或者選沒有金屬條的」、「好可怕，我出去也會把對折口罩放褲子口袋，謝謝你分享的經驗」、「心疼你～謝謝你還特地提醒大家，我自己是會把口罩掛在包包肩背帶的扣環上」、「看起來也太痛！還好我不喜歡有壓條的口罩，光是戴臉上就刮臉了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　
中榮名醫鄭文郁100萬交保！母不捨喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

吃貨路跑「1km1補給」！國宴鵝48家美食上陣　3／21崙背超展開

新北副市長帶隊稽查裕隆城！鎖定公安食安...電動車充電樁也列入

快訊／讓廠商開刀！衛生局開罰台中榮總10萬　2名醫停業1月

把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

雲林禽流感！魚塭亂丟316死鵝　緊急撲殺1626隻...鵝屍堆成山

快訊／桃園苗栗「濃霧特報」　能見度不足200公尺

存款見底！他求問「國民年金一定要繳嗎」　網嘆：超大負擔

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

快訊／11縣市低溫特報「跌破10℃」　7地非常寒冷

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

更多熱門

相關新聞

國民年金一定要繳嗎？　網嘆：超大負擔

國民年金一定要繳嗎？　網嘆：超大負擔

要不要繳國民年金，每個人看法不同。近日有一名男網友因失業導致存款見底，在面對國民年金繳費單時感到壓力沉重，因此他就想知道，如果不繳國民年金的話，有關係嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

才入職半年！她收到年終超驚喜

才入職半年！她收到年終超驚喜

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了

喜收入帳通知！他一看「季獎金金額」嘆可悲

喜收入帳通知！他一看「季獎金金額」嘆可悲

到職1個月「能一次請3天特休？」　網曝關鍵

到職1個月「能一次請3天特休？」　網曝關鍵

關鍵字：

口罩口袋Dcard

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面