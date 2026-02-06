把口罩放口袋！她褲子一拉「刮出16公分傷口」　網嚇：有些很銳利

▲原PO被口罩的金屬壓條割傷。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人口罩一脫，就是對折放進口袋。不過就有網友分享自身經驗，透露她隨手將對折的口罩放入口袋，沒想到在如廁後、拉起褲子的瞬間，被金屬壓條給割傷。貼文曝光後，引起討論。

上廁所拉褲子 大腿遭口罩壓條刮傷

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「千萬不要把對折口罩放口袋上廁所」為標題發文，提到自己當時上完廁所拉起褲子，瞬間感覺大腿被東西刮到。當下她發現是口袋內的口罩壓條，但並未多想，僅隨手將口罩拿出來放在一邊，甚至在穿好褲子後也沒有明顯的痛感。

晚間驚見16公分傷口 讓她嚇一跳

直到當天晚上，原PO才發現大腿被割出約16公分的傷口，讓害怕看到流血與傷口的她，嚇了好大一跳。她表示雖然事發當下無感，但事後看見傷口卻產生心理作用，覺得既疼痛又可怕，因此特別發文提醒大家。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些口罩壓鼻樑的金屬條很銳利，之前也被割過，可以換一家口罩品牌，或者選沒有金屬條的」、「好可怕，我出去也會把對折口罩放褲子口袋，謝謝你分享的經驗」、「心疼你～謝謝你還特地提醒大家，我自己是會把口罩掛在包包肩背帶的扣環上」、「看起來也太痛！還好我不喜歡有壓條的口罩，光是戴臉上就刮臉了」。