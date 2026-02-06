基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」他質疑：是不是涼了？　官方曝原因

▲「石垣島－基隆」渡輪最一開始原定9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



記者施怡妏／綜合報導

原訂去年9月就要開航的基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」，自消息曝光至今過了8個月，開航時間多次變動，至今仍是未知數。就有網友質疑是否「涼了」，距離春節只剩下短短一周，但一點相關消息都沒有。對此，網友表示，「冬天真的是海盜船等級，傻了才搭」、「東北季風不是開玩笑的。」

離過年剩一周 仍沒新公告



有網友在PTT發文，「石垣島渡輪是不是涼了？」官方先前對外釋出的時間表，原本10月說11月要啟航，但後續進度不如預期，「然後一直拖拖拖到現在」；到了12月，又傳出「最快1月底、最慢農曆年前會啟航」。如今春節將近，開航日期仍是未知數，「該不會要一路拖到5月，完美回避東北季風吧？」

▲八重山丸渡輪。（圖／華岡集團提供）



貼文一出，網友紛紛不看好，「到最後可能就暑假開航個2個月，一年就停了」、「東北季風暈船嘔吐之旅」、「那航班根本開給石垣島民搭的」、「當初還有人吹可以去石垣島帶貨，石垣島上是能買什麼」、「東北季風不是開玩笑的，暑假倒是可以揪團包大通舖去玩」、「冬天去石垣島玩個毛呀」。

根據官網1月14日最新消息指出，華岡集團總經理洪郁航表示，開航不斷延期主因是客艙內的工程還沒完成，目前完成度已經9成，文件流程也分別在進行，等工程結束，還會到基隆外海做空船試航檢測及驗收，試航完回靠到東19碼頭，擇日舉行首航典禮。