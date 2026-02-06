南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

記者邱中岳／台北報導

鮑魚大亨鍾文智炒作TDR股票獲利高達4億7千萬元，判刑30年5月定讞，他在防逃機制啟動前棄保潛逃。檢方追查，赫見南港分局李姓督察組長、南港派出所黃姓副所長涉接受鍾文智委託，違法查詢債務人個資。

北檢5日發動搜索約談2人到案，訊後認為黃姓巡佐副所長涉嫌重大聲押禁見；另2線3星警官李姓督察組長以證人身分請回，兩人均調離非主管職務，副所長目前仍在等待聲押結果，所以還未處分，涉喝花酒的督察組長則記過處分。

▲幫鍾文智查詢欠債者個資，南港派出所黃姓巡佐副所長遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，鍾文智遭判刑30年5月定讞後，竟在防逃機制啟動前，先一步棄保潛逃，檢方經追查後，發現鍾逃亡前已打點好台北市信義分局福德派出所，請託員警幫忙偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定，因此於114年將北市福德派出所李姓副所長、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。

檢調經追查後，進一步發現鍾文智曾透過友人協助買股票，未料對方拿了錢後竟跑路，鍾不甘遭「黑吃黑」，竟委託葉仲清找上時任南港派出所黃姓警員，協助調查對方親友個資，後續再委託黑道進行討債。

檢方昨指揮檢調前往南港派出所搜索，並通知李、黃兩人到案，經複訊後認為黃犯罪嫌疑重大，向法官聲請羈押禁見；李則以證人身分訊問後請回。

北市警局在6日也做出處分，先將兩人處分調離非主管職務，並且認為黃涉嫌洩漏個資，目前仍在審理羈押庭，將依照強制處分結果出爐再行給予最嚴厲的行政處分，另外，以證人身分前往應訊的李姓督察組長則記過處分。