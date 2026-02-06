看電影討論劇情被潑水　觀眾怒告侮辱卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）前年11月間和朋友一起去看電影，因為後排座位的觀眾A與同行友人討論劇情的音量稍大，雙方發生口角，一氣之下便拿起礦泉水潑過去，結果卻因此挨告。桃園地院法官日前審理之後，認為小清並非針對A的社會名譽或名譽人格進行攻擊，最終裁定無罪。

▲小清不滿看電影時被A與友人的說話聲音干擾，雙方因而發生口角。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2024年11月間與朋友前往電影院觀賞電影，因不滿後方座位的A和同行友人講話音量稍大，雙方起了口角衝突，接著小清便拿起礦泉水朝A潑去，導致A的衣褲遭潑濕。檢方認為小清的行為涉犯刑法第309條第2項之強暴侮辱罪，訊後依法將人起訴。

小清雖然坦承潑水，但堅決否認這個行為構成強暴侮辱罪。A則在接受警詢及檢方訊問時證稱，因為電影音效很大聲，加上同一排座位沒有其他觀眾，便和友人討論起劇情，以為不會吵到別人，結果坐在前方的小清轉過來要求他們安靜，友人立刻道歉，小清卻站起來並拿著水盯著他們看，自己這才說出「你的態度可以好一點嗎」、「那你可以報警啊」等話，然後就被潑水了。

桃園地院法官認為，由此可知，小清是因為A與友人談話音量過大，影響到觀賞電影的權益，而且出聲制止之後，A仍出言譏諷，這才做出潑水行為，可見本案是由A的行為先挑起，小清才會做出負面舉止回應。

法官指出，小清潑灑的是礦泉水，並非墨汁或排泄物等容易造成髒汙的液體，加上案發當時周遭只有4人，現場環境昏暗，距離較遠的觀眾應當難以迅速察覺他們之間的口角，小清也沒有反覆、持續謾罵。

法官表示，小清並非直接針對A的社會名譽或名譽人格予以恣意攻擊，難認具有故意貶損A的社會名譽或人格之主觀犯意，對A造成的冒犯及影響程度輕微，沒有超越一般人可合理忍受的範圍，未構成強暴犯公然侮辱罪的要件，最終裁定小清無罪，全案仍可上訴。