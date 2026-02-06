　
社會 社會焦點 保障人權

看電影討論劇情被潑水　觀眾怒告侮辱卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）前年11月間和朋友一起去看電影，因為後排座位的觀眾A與同行友人討論劇情的音量稍大，雙方發生口角，一氣之下便拿起礦泉水潑過去，結果卻因此挨告。桃園地院法官日前審理之後，認為小清並非針對A的社會名譽或名譽人格進行攻擊，最終裁定無罪。

▲電影院有人的手機響了，你認為是誰?測你最難忍受什麼類型的人?（示意圖／視覺中國CFP）

▲小清不滿看電影時被A與友人的說話聲音干擾，雙方因而發生口角。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2024年11月間與朋友前往電影院觀賞電影，因不滿後方座位的A和同行友人講話音量稍大，雙方起了口角衝突，接著小清便拿起礦泉水朝A潑去，導致A的衣褲遭潑濕。檢方認為小清的行為涉犯刑法第309條第2項之強暴侮辱罪，訊後依法將人起訴。

小清雖然坦承潑水，但堅決否認這個行為構成強暴侮辱罪。A則在接受警詢及檢方訊問時證稱，因為電影音效很大聲，加上同一排座位沒有其他觀眾，便和友人討論起劇情，以為不會吵到別人，結果坐在前方的小清轉過來要求他們安靜，友人立刻道歉，小清卻站起來並拿著水盯著他們看，自己這才說出「你的態度可以好一點嗎」、「那你可以報警啊」等話，然後就被潑水了。

桃園地院法官認為，由此可知，小清是因為A與友人談話音量過大，影響到觀賞電影的權益，而且出聲制止之後，A仍出言譏諷，這才做出潑水行為，可見本案是由A的行為先挑起，小清才會做出負面舉止回應。

法官指出，小清潑灑的是礦泉水，並非墨汁或排泄物等容易造成髒汙的液體，加上案發當時周遭只有4人，現場環境昏暗，距離較遠的觀眾應當難以迅速察覺他們之間的口角，小清也沒有反覆、持續謾罵。

法官表示，小清並非直接針對A的社會名譽或名譽人格予以恣意攻擊，難認具有故意貶損A的社會名譽或人格之主觀犯意，對A造成的冒犯及影響程度輕微，沒有超越一般人可合理忍受的範圍，未構成強暴犯公然侮辱罪的要件，最終裁定小清無罪，全案仍可上訴。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了
育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報

看電影討論劇情被潑水　觀眾怒告侮辱卻輸了

桃園超商驚魂　菜刀男強盜未遂判4年6月

桃園市林姓男子因急需用錢清償債務，去年9月某日清晨5時許，攜帶菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方發生扭打拉扯，導致店員雙手手指被割裂傷勢，林男則趁勢逃逸；桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，被害人亦同意原諒，法官審結依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞下場GG

綠議員游吾和詐349萬助理費　喊冤：聘助理和服務選民

涉詐助理費收押2個月　桃市前議員吳宗憲交保

桃園地院

