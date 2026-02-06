出社會後被摧殘！她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

▲原PO是1997年出生的。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名1997年出生的女網友感嘆，28歲的她總覺得出社會後，每天重複著枯燥的上班生活，不僅社交圈萎縮、健康狀況下滑，更對未來感到迷惘與空虛。因此，她便好奇同齡人的現況，是否已有人取得更高成就？貼文曝光後，引起討論。

步入職場後麻痺 女網友感嘆生活空虛

這名女網友在Dcard上，以「1997年出生的現在都很有成就了嗎」為標題發文，透露自己即將邁入29歲，覺得出社會後被摧殘得很慘。她形容每天的生活只剩下上班與下班，在公司必須與同事假裝友好、聽老闆講廢話，對此感到非常麻痺，甚至覺得生活已變成職場的形狀。

體力下滑、社交減少 對未來焦慮

原PO表示，雖然存款增加，但因身體變差，錢多半花在看醫生。她感嘆大學畢業彷彿是不久前的事，但朋友卻一個個失聯，想交新朋友也無從下手。她十分後悔以前沒好好讀書，現在想學新東西卻力不從心，只能利用瑣碎時間滑交友軟體，認為這樣的生活毫無意義，不知如何跳脫。

好奇同齡人的成就 她嘆人生悲哀

面對快30歲的關卡，原PO好奇其他1997年出生的網友是否已當上小主管，或是達成買房、買車等成就？由於自己仍是朝九晚五且薪水微薄的上班族，因此她忍不住感嘆人生悲哀。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是1997年，前陣子也很焦慮，和爸媽討論這件事，他們都是大主管，一輩子看過很多人，據他們的說法，當然有少部分人年少得志，但絕大多數人的成就都是需要時間去累積的」、「所以多數人就朝人生下一個階段婚姻走了，不然人生就沒什麼意義，越活越沒意義」、「1997年生也超有感，身體不耐操，以前只想去菲律賓學英文，以為長大賺錢就能實現，結果出社會後忙著研究投資股票、買房在計畫中，反而沒時間完成以前想做的事」、「同年，沒朋友也沒工作，不知道人生的意義是什麼，但認識的同年人都過得很好的樣子」。