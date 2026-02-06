年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

▲屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為保障民眾春節期間飲食安全，屏東縣政府衛生局於農曆年前啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核，針對食品製造業、超市、南北貨店、年貨攤商及年菜餐廳進行稽查，共抽驗83件產品，其中1件酸菜檢出二氧化硫超標，已要求業者立即下架，讓民眾安心採買年貨、歡喜迎馬年。



本次抽驗品項計有豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉、蔬果、香腸、水產加工品、糖果、餅乾、香瓜子、花生、餐廳年菜、魷魚絲、鯛魚片等共計83件，其中1件酸菜產品，檢出二氧化硫超標，已通知業者立即下架停止販售，並移請源頭廠商所轄衛生局處辦。



衛生局長張秀君呼籲食品製造業者，若於加工製程使用添加物，須符合規定，建立產品自主管理機制，並提具產品合格檢驗報告，以確保消費者權益，並提醒消費者購買春節應景食品時，如果是購買散裝食品，掌握先「看」後「聞」順序，不選外觀異常之食品，如外表破損、內容物外漏等，亦不選具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品，倘購買完整密封包裝食品，選購前應詳細閱讀標示，瞭解產品內容物及效期等，注意新鮮度並於保存期限內儘快食用完畢。



衛生局再次呼籲民眾，今年春節連假長達9天，無論是自行烹調年菜或至餐廳圍爐用餐，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以降低食品中毒風險，才能平安健康過好年。

本次年節食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。