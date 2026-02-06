　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

▲屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核。（圖／衛生局提供）

▲屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為保障民眾春節期間飲食安全，屏東縣政府衛生局於農曆年前啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核，針對食品製造業、超市、南北貨店、年貨攤商及年菜餐廳進行稽查，共抽驗83件產品，其中1件酸菜檢出二氧化硫超標，已要求業者立即下架，讓民眾安心採買年貨、歡喜迎馬年。

本次抽驗品項計有豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉、蔬果、香腸、水產加工品、糖果、餅乾、香瓜子、花生、餐廳年菜、魷魚絲、鯛魚片等共計83件，其中1件酸菜產品，檢出二氧化硫超標，已通知業者立即下架停止販售，並移請源頭廠商所轄衛生局處辦。

衛生局長張秀君呼籲食品製造業者，若於加工製程使用添加物，須符合規定，建立產品自主管理機制，並提具產品合格檢驗報告，以確保消費者權益，並提醒消費者購買春節應景食品時，如果是購買散裝食品，掌握先「看」後「聞」順序，不選外觀異常之食品，如外表破損、內容物外漏等，亦不選具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品，倘購買完整密封包裝食品，選購前應詳細閱讀標示，瞭解產品內容物及效期等，注意新鮮度並於保存期限內儘快食用完畢。

衛生局再次呼籲民眾，今年春節連假長達9天，無論是自行烹調年菜或至餐廳圍爐用餐，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以降低食品中毒風險，才能平安健康過好年。

本次年節食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

[廣告]請繼續往下閱讀...
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了
育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」他質疑：是不是涼了？　官方曝原因

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」他質疑：是不是涼了？　官方曝原因

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　爭取列政策因素虧損

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

生活熱門新聞

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

人瑞娶看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

更多熱門

相關新聞

金門稽查抽驗應景食品全數合格

金門稽查抽驗應景食品全數合格

農曆春節將近，為守護民眾年節飲食安全，金門縣衛生局於今(4)日會同縣府多個局處，前往金城東門市場周邊商家及餐飲場所展開食品安全聯合稽查，全面檢視食品標示、來源與環境衛生，替民眾把關年節餐桌。

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手變藍　陸一家人急送醫

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手變藍　陸一家人急送醫

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

關鍵字：

春節食品食品安全屏東衛生局年貨抽驗二氧化硫

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面