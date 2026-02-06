　
    • 　
>
對金正恩釋善意？　美國川普政府同意批准「解除人道救援制裁」

▲▼南韓民眾普遍對川普接近金正恩感到反感。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳美國川普政府即將批准對於北韓的人道救援制裁豁免。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府傳出將批准對北韓（朝鮮）的人道救援制裁豁免，此舉被視為美方為了重啟對話而在政策上做出的調整。據傳，是南韓外交部長趙顯訪美時向美方提出建議，美方已表示同意。不過，北韓是否接受援助仍未明朗，實際執行仍有待觀察。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓政府消息人士透露，川普政府將在聯合國安理會所設置的對北韓制裁委員會，針對長期被擱置的北韓人道援助制裁豁免作出批准。該委員會從2006年安理會第1718號決議成立以來，負責監督如何落實制裁北韓。過去，美方因擔心援助物資被挪作戰爭或軍事用途，對民間團體提出的制裁豁免申請多持保留態度。

報導分析，此次政策調整可能與川普預計於4月訪問中國、以及希望改善美國與北韓關係有關。南韓某位要求匿名的高層官員在美期間受訪時透露，北韓問題在幾天內可能會有「新的進展」，強調這並非重大突破，而是一種表現誠意、為後續關係鋪路的措施。他同時指出，目前尚未涉及北韓與美國正式對話的安排。

不過，北韓至今恐怕對人道救援所抱持的興趣不大，專家認為能否真正落實仍需觀察。雖然制裁豁免獲批准，但在實際操作層面，包括運送物資、分配以及北韓的配合度等，仍存在不確定性。南韓外交部也強調，這一政策變動主要屬於「策略性調整」，尚未意味著雙方對話進程出現實質性突破。

此次川普政府決定調整立場，被視為在敏感的國際關係中，對人道議題做出的策略性回應，也可能為未來美國在與北韓交流時留下窗口。分析人士認為，即便此舉未立即促成雙方對話，仍具有象徵性意義，顯示美方願意在特定議題上展現靈活性。

02/04 全台詐欺最新數據

南韓外交部長趙顯坦言，美國國內對南韓「氣氛不佳」，關鍵在於對美投資相關立法卡關，但強調並非國會刻意拖延。

