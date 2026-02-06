金門大樓電梯故障！80歲重聽翁「人車受困」　半小時後獲救

▲金門金信大樓電梯突故障，80歲翁受困約25分鐘平安獲救。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門市區金信大樓今（6）日上午發生電梯受困事件，一名80歲李姓老翁搭乘電梯打算下樓時，電梯疑似發生故障停止運作，老翁受困電梯內約25分鐘，經救援後順利脫困，所幸身體並無大礙。

據了解，當時大樓內民眾聽見電梯內傳出敲擊聲，察覺可能有人受困，隨即通報大樓管理人員。管理人員接獲通報後，立即展開處置作業，並嘗試透過對講機設備與電梯內人員聯繫，但因老翁有重聽情形，初期溝通並不順利。

管理人員表示，考量受困者年事已高，擔心其情緒緊張影響身體狀況，改以高聲呼喊方式進行安撫，並告知已聯繫電梯廠商及相關單位前來協助，請其保持冷靜並耐心等待救援，並避免持續敲擊電梯門，以免增加風險。

電梯廠商與消防人員隨後到場，立即依標準作業程序排除狀況，順利將老翁救出。老翁脫困後意識清楚，經消防人員現場關心詢問表示身體並無不適，婉拒送醫，隨後自行離開。

大樓管理單位指出，電梯平時均有依規定進行定期保養與檢查，這次受困事件屬突發狀況，後續將再請廠商全面檢視設備運作情形，確保住戶與使用者安全。相關單位也提醒，民眾若遇電梯受困狀況，應保持冷靜並依指示等待救援，切勿自行嘗試脫困。