生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　擬爭取虧損補貼

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲高鐵延伸宜蘭衝擊台鐵營收。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵坦言，高鐵延伸宜蘭後，對台鐵運量和營收將造成衝擊，每年營收估計減少6.27億元。若因政策因素造成台鐵營運損失，將爭取政策虧損補貼。台鐵也強調，車站多位於市區，「到車站就像到家」是重要優勢，未來將善加發揮並推動服務升級。

高鐵延伸宜蘭案全長約60公里，預估總經費3,521億元，若順利於2029年動工，最快2036年通車，屆時台北至宜蘭行車時間可望縮短至28分鐘。

台鐵總經理馮輝昇今受訪時表示，高鐵延伸至宜蘭案，對台鐵運量與營收一定會造成影響，初估每年營收將減少約 6.27億元，運量也將減少約7,000至8,000人次。

不過，馮輝昇指出，從政府整體運輸政策來看，各運具都有其最適合的服務區間。台鐵的核心仍在於區域通勤運輸與中距離城際運輸服務，這也是台鐵將持續深耕的市場。高鐵則屬於中長程、長程運輸，高鐵延伸宜蘭並非只影響北宜運輸，相關運量分析也涵蓋來自西部走廊，如台中，甚至更南端的嘉義、台南等地。

馮輝昇說，台鐵將採取多項因應措施。第一，針對宜蘭地區的轉乘運輸，必須進行更周延的規劃，透過高鐵與台鐵轉乘機制，讓前往東部的旅客可藉由複合運具滿足需求。

第二，台鐵正檢討北宜路廊，包括南港至福隆、礁溪、宜蘭等路段的營運模式，期盼釋放北部運輸路廊容量，強化既有市場的運輸服務，減輕高鐵延伸宜蘭對台鐵造成的衝擊。

第三，馮輝昇指出，台鐵配合國家政策，依相關設置條例規定，若因政策影響因素造成營運損失，也應將台鐵納入政策影響虧損補貼評估，給予合理補貼計算，使營運得以合理化。

馮輝昇強調，台鐵的立場是，國家從高快速鐵路整體思維推動計畫，台鐵將配合辦理；同時，也會進行自身營運模式調整，關鍵在於兩鐵複合運輸配套是否完善，並對營運影響進行適當考量，以降低整體衝擊。

▲▼台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席年終記者會 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠(左)、總經理馮輝昇(右)出席年終記者會。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長鄭光遠指出，從台鐵角度來看，高鐵延伸宜蘭是一項國家重大政策，作為國營公司，台鐵樂觀其成。從專業分工而言，高鐵主要承擔長程運輸，台鐵的利基則在於中、短程運輸。

鄭光遠也表示，若因政策因素造成台鐵營運損失，應建立合理的補償機制；在轉乘與運具分工上，也須妥善規劃，延伸後的場站設計都必須到位。

此外，台鐵需因應結構性改變，調整路線安排與車種分配，並同步推動服務升級，包括列車服務、車隊配置與車站服務。車站服務涵蓋硬體與軟體，電梯、電扶梯應完整修復，管理制度也要一致；旅客資訊系統與票務系統，須讓旅客感受到「有溫度」的服務；車上服務除硬體外，也希望透過列車長與服務人員的用心，讓旅客真正感受到關懷。

鄭光遠強調，唯有取得旅客信心，才能找回既有旅客，並創造更多新旅客。台鐵車站多位於市區，「到車站就像到家」是台鐵的重要優勢，應善加發揮，串聯打造台鐵「五大珍珠」。未來也可增加更多運行模式，如跳蛙式直達車、北中直達列車等。面對115年起的新挑戰，台鐵已開始整體布局，包括人員訓練與各項改善措施，持續因應。

02/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　擬爭取虧損補貼

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段今(6日)上午10時41分許傳出嚴重車禍，一輛聯結車行經事故路段時突因不明原因失控衝往對向車道，猛力迎面撞上另輛休旅車，導致車體變形、車內一家4口當場受困。警消獲報到場後，先從後座救出9歲、8歲的小姊弟，並將2人送往醫院治療；稍早副駕駛座的母親李女(42歲)也脫困，初步檢視左腳腫脹、意識清楚；而駕駛座的父親也有意識，目前警消仍在積極協助脫困中。

