欲對華止損！立陶宛承認涉台政策有誤　陸官媒：口頭認錯難止損

▲立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）認為當年涉台政策是「跳到火車前卻栽了」。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

立陶宛新任總理魯吉尼埃內近期公開承認，過去在對華政策上犯下「巨大錯誤」，並形容當年允許設立「台灣代表處」的舉動是「跳到火車前面，結果栽了」。大陸《環球時報》今（6）日 發表社評指出，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）與新總理魯吉尼埃內均表達希望盡快訪華的意願。然而，立陶宛執政者雖有修復關係的意圖，但過去四年來雙邊關係受到的嚴重損害，並非口頭認錯即可輕易恢復，必須拿出具體行動。

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日發表言論立承認，當初允許民進黨在立陶宛首都維爾紐斯設立「代表處」是一項戰略錯誤，「跳到火車前面，結果吃了虧」，與中國關係搞砸，是一項重大戰略失誤。對此，我外交部重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是「雙方共識」，將持續與立國保持密切協調與溝通，深化兩國關係。

大陸官媒《環球時報》今（6）日發表社評以「修復對華關係，立陶宛嘴上『認錯』還不夠」為標題，首先回顧2021年11月，立陶宛政府允許設立「台灣代表處」，大陸官方認為立陶宛政府背棄立方在中立建交公報中的政治承諾，一意孤行為「台獨」背書。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，宣佈將中國與立陶宛之間的外交關係降為代辦級。

數據顯示，四年來，中立經貿關係出現斷崖式下滑：數據顯示，立陶宛對華出口暴跌超過50%；木材、乳製品等支柱產業損失慘重，百年乳企羅基什基斯也受到打擊；波羅的海深水港克萊佩達港受中歐班列改道影響，吞吐量銳減。可以說，維爾紐斯為自己的戰略短視和政治投機舉動付出了沈重代價。

針對魯吉尼埃內近期表態，社評認為，立方僅是後悔「當了出頭鳥」並心疼經濟代價，並未就干涉內政進行深刻反省或實質補救。

社評批評，立陶宛政客曾試圖將踩踏「台灣問題」紅線作為向西方勢力邀功的「籌碼」，魯吉尼埃內甚至感嘆設立代表處後「世界並沒有對此表示讚賞」。該文堅持，一個中國原則是國際秩序的基本準則，立方的「討賞邏輯」背離了中歐合作的共識。

社評分析，歐洲局勢指出，目前歐洲內部對華戰略存在理性務實與將中國視為對手兩種聲音。然而，近兩個月來，法國總統、愛爾蘭總理、芬蘭總理、英國首相相繼訪華，西班牙首相和德國總理也或將訪華，顯示越來越多的歐洲領導人主張發展對華務實合作。地處波羅的海的立陶宛，不可能感受不到中歐關係的進一步升溫。立陶宛執政者感受到地緣政治與經濟的壓力。中方的嚴正立場已促使立陶宛不得不進行反省，這同時也對「以台制華」的國家與「台獨」勢力發出警告。

社評強調，一個中國原則是中國同其他國家發展外交關係的基礎，台灣問題是中國核心利益中的核心。中國堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，從不以大欺小，但中方維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石。立陶宛領導人近期在對華政策上的表態表明，中方的嚴正立場和果斷行動逼得立陶宛方面不得不進行反省。

最後，社評指出，維爾紐斯有了比過去更迫切的對華「止損」意願。然而，僅有口頭表態是遠遠不夠的。立方需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響，為中立關係正常化創造條件。